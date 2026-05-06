Atraparon al principal sospechoso por el crimen de un policía que trabajaba en Lomas

La Policía de Lomas de Zamora detuvo al principal sospechoso del asesinato de un oficial de la Policía Bonaerense que había sido encontrado muerto en su casa de Burzaco . Creían que la víctima se había suicidado, pero finalmente se descubrió que fue un homicidio .

Juan Donato Pignataro , de 48 años, trabajaba en el servicio de custodia y traslado de detenidos en Lomas de Zamora. El 27 de septiembre de 2024 lo encontraron sin vida en una habitación de su domicilio , ubicado en Viale y Moreno. Tenía un balazo en la cabeza.

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En un principio se corrió la versión de un suicidio , ya que Pignataro sufría una profunda depresión y se había tomado licencia en la Policía. Sin embargo, el arma de fuego nunca fue encontrada y tampoco tenía su teléfono celular.

Además, la hermana de la víctima le contó a los investigadores que Pignataro había hablado con ella dos días antes y que le había comentado que viajaría a la Costa . La hipótesis de suicidio empezaba a descartarse.

Investigación y un detenido por homicidio

video policia La DDI de Lomas de Zamora analizó un video donde se ve a la víctima llegando a su casa con el asesino.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, se descubrió que el policía fallecido había llegado a su casa un día antes acompañado por un hombre. Además, se estableció que el día del crimen, había estado en el barrio Rayo de Sol de Longchamps.

Luego, el análisis de las comunicaciones arrojó que el 26 de septiembre, un día después del homicidio, el celular de Pignataro fue activado por otra persona, identificada como José Exequiel Medina. La verificación de imágenes permitió saber que este sujeto era quien había acompañado al policía el día del asesinato.

Para terminar de cerrar el caso, las antenas de telefonía móvil revelaron que ambos habían estado en la zona del barrio Rayo de Sol mencionado anteriormente. A partir de estos datos, se solicitó la inmediata detención de Medina, la cual se llevó a cabo en su casa de Longchamps.

La DDI de Lomas de Zamora incautó el teléfono celular del detenido para ser peritado. Medina quedó a disposición del Juzgado de Garantías Nº3 de Lomas de Zamora.