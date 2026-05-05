miércoles 06 de mayo de 2026
Escribinos
5 de mayo de 2026
Vintage.

Inesperada confesión de Flor de la V: "Me enamoré de Eliana Guercio"

Flor de la V, entrevistada por Moria Casán, contó que se enamoró de varias mujeres y, en especial, de dos famosas con las que compartió escenario.

Flor de la V y Eliana Guercio.&nbsp;

Flor de la V y Eliana Guercio. 

Flor de la V estuvo como invitada en el programa de Moria Casán, en El Trece, y confesó que se enamoró de algunas mujeres. También se animó a contar que tuvo fuertes sentimientos con Eliana Guercio y Claudia Fernández, con la que compartió el escenario.

Mientras jugaban al clásico “Yo nunca”, Moria Casán expresó: “Yo sí me he enamorado en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”.

Lee además
Toda mal entre Eliana Guercio y Laura Ubfal.
Se pudrió todo

El picante cruce entre Eliana Guercio y Laura Ubfal en Gran Hermano
Flor de la V y Pablo Goycochea se conocieron en el año 1998. 
Durísimo.

La fuerte confesión de Flor de la V sobre su relación con Pablo Goycochea
Embed

“¿Se puede saber de quién?”, indagó Moria Casán con curiosidad, y señaló: “Es lindo lo que decís, es hermoso. Es un lindo autodescubrimiento”.

Antes de dar nombres, Flor de la V aclaró: “A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”.

image
Flor de la V habló de Eliana Guercio.

Flor de la V habló de Eliana Guercio.

Flor de la V contó de qué mujeres se enamoró

Ese fue el pie para que Flor de la V contara que tuvo enamoramiento con figuras como Eliana Guercio y Claudia Fernández.

“Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana tiene una presencia escénica que es increíble. Bajaba la escalera en el teatro que no sabés lo que era. Y Claudia tiene esta cosa en el escenario de cómo se para, cómo camina, que es cautivante”, dijo sin dudarlo.

Temas
Seguí leyendo

El picante cruce entre Eliana Guercio y Laura Ubfal en Gran Hermano

La fuerte confesión de Flor de la V sobre su relación con Pablo Goycochea

Por qué terminó todo mal entre Tamara Paganini y Flor de la V

Revelan por qué se separaron Pampita y Martín Pepa: "Lo agarró en algo"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Juan Datrhés, con condena firme por abusar de Thelma Fardín.
Resolución.

Confirmaron la condena de Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual

Las más leídas

Te Puede Interesar

Leandro Brey salió del campo muy dolorido.
Malas noticias.

Leandro Brey salió lesionado y encendió las alarmas en Boca Juniors