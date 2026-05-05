Inesperada confesión de Flor de la V: "Me enamoré de Eliana Guercio"

Flor de la V estuvo como invitada en el programa de Moria Casán , en El Trece, y confesó que se enamoró de algunas mujeres. También se animó a contar que tuvo fuertes sentimientos con Eliana Guercio y Claudia Fernández, con la que compartió el escenario.

Mientras jugaban al clásico “Yo nunca”, Moria Casán expresó: “Yo sí me he enamorado en el trabajo. Lo que me sorprendió es que me enamoré de mujeres”.

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“¿Se puede saber de quién?”, indagó Moria Casán con curiosidad, y señaló: “Es lindo lo que decís, es hermoso. Es un lindo autodescubrimiento”.

Antes de dar nombres, Flor de la V aclaró: “A mí en el trabajo me pasa que me seduce el arte, el papel que una puede interpretar, lo interesante de ese rol. Cómo se paran, qué dicen, de qué manera hablan… me ha pasado esa cosa como platónica de enamoramiento, pero nunca concreté nada. Yo era muy prejuiciosa”.

image Flor de la V habló de Eliana Guercio.

Flor de la V contó de qué mujeres se enamoró

Ese fue el pie para que Flor de la V contara que tuvo enamoramiento con figuras como Eliana Guercio y Claudia Fernández.

“Fueron varias las mujeres de las que me enamoré, pero principalmente ellas dos. Eliana tiene una presencia escénica que es increíble. Bajaba la escalera en el teatro que no sabés lo que era. Y Claudia tiene esta cosa en el escenario de cómo se para, cómo camina, que es cautivante”, dijo sin dudarlo.