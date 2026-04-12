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12 de abril de 2026
Va de retro.

Por qué terminó todo mal entre Tamara Paganini y Flor de la V

Tamara Paganini y Flor de la V protagonizaron la misma obra de teatro, en plazas veraniegas diferentes, y una de ellas terminó fuera del elenco.

Tamara Paganini y Flor de la V, enfrentadas.&nbsp;

Tamara Paganini y Flor de la V, enfrentadas. 

Tamara Paganini, que está de regreso en Gran Hermano luego de 25 años, protagonizó hace años un fuerte cruce con Flor de la V e incluso la culpó en aquellos días en dejarla sin trabajo luego de pedir echen de una obra de teatro.

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"Cuando se iba a estrenar en Buenos Aires, Flor le hizo elegir a Gerardo Sofovich entre ella o yo y me hizo echar”, le contaba a Pronto en aquel momento.

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Tamara Paganini recordó su conflicto con Flor de la V.

Tamara Paganini recordó su conflicto con Flor de la V.

Y seguía en esa entrevista: “Pero eso ya fue y ni me interesa volver sobre el tema. Se portó muy mal Florencia conmigo y Gerardo nunca me contestó el teléfono. Está bien que haya elegido a Florencia porque le hizo ganar más plata, lo entiendo. Pero se portó mal porque me enteré que me quedaba afuera porque me avisó un compañero".

La experiencia de Tamara Paganini con Ricardo Fort

Tiempo después Tamara Paganini participó de una obra de teatro Ricardo Fort, cuando corría el 2011. Su regreso a la tablas fue con la obra “Fortuna 2”, donde definió a Ricardo Fort como un "nene caprichoso" que tenía favoritos y exigía presencia constante, recordándolo como alguien intenso pero a quien la gente amaba.

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