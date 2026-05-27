miércoles 27 de mayo de 2026
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27 de mayo de 2026
Se pudrió todo.

El nuevo conflicto que estalló entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli vienen atravesando una escandalosa y mediática separación y ahora surgió un nuevo escándalo entre ambos.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, enfrentados.&nbsp;

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, enfrentados. 

La información fue revelada por Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, en Puro Show, el El Trece, donde aseguró que el vínculo entre ambos estaría quebrado.

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El nuevo conflicto de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Pero el verdadero conflicto habría comenzado alrededor de una perrita que compartían Darío Cvitanich y Chechu Bonelli cuando estaban juntos, según contó Pochi.

“Al principio la perrita iba de una casa a otra”, contó Pochi, dando a entender que la mascota mantenía una especie de “tenencia compartida” entre ambos.

Sin embargo, todo habría cambiado cuando Darío Cvitanich le planteó a Chechu Bonelli que la perra permaneciera más tiempo en la casa de ella porque allí tenía más contención y ayuda. “Lo que me cuentan es que en un momento él le plantea a ella que la perrita se quedara en la casa de Chechu porque estaban las empleadas y había más ayuda”, detalló.

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Chechu Bonelli y Darío Cvitanich enfrentados por una mascota.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich enfrentados por una mascota.

Asimismo, Pochi reveló que ella regaló la mascota familiar: “Se ve que Darío se enteró que Chechu le habría regalado la perrita a una de las empleadas domésticas”. “Cuando él se enteró le pidió a uno de los hermanos que busque a la perra para que quede en la familia de él”, aseguraron sobre el conflictivo tema.

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