17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
Las fotos de la salida nocturna de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, e Ivana Figueiras mostraron que su romance marcha con viento a favor en una salida al teatro.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Movilpress.

El exfutbolista de Banfield Darío Cvitanich e Ivana Figueiras volvieron a mostrarse juntos y confirmaron que su romance sigue con viento a favor, luego de una crisis que tuvieron. Ahora compartieron una salida al teatro y fueron captados por los flashes.

Los integrantes de la pareja fueron vistos durante el estreno de la obra “El divorcio del año”, de José María Muscari, en el Multiteatro en pleno Centro porteño. La obra está protagonizada por Fabián Vena, Guillermina Valdés, Juan Palomino, Rochi Igarzábal y Ernestina Pais.

image
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, juntos.

Se trató de la primera aparición pública Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, que llegó poco tiempo después de la separación definitiva del exfutbolista de Chechu Bonelli, la mamá de sus tres hijas.

Mientras tanto, los flashes captaron a Cvitanich e Ivana posando juntos en la función teatral y, más tarde, compartiendo un momento íntimo en la calle, donde se los vio abrazados y conversando con gestos de confianza y complicidad.

image
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, en plena salida.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras superaron la crisis de pareja

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ya habían sido vinculados sentimentalmente meses atrás, aunque la relación atravesó una crisis y una momentánea separación.

Según trascendió, la pareja había decidido tomar distancia, pero el reencuentro los muestra muy unidos. Incluso para compartir una salida en la noche porteña.

image
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

