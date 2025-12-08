Aseguran que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se reconciliaron

Hace unos días se había confirmado que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich habían terminado su romance , en medio de un escándalo, y ahora revelaron que la modelo y el ex de Chechu Bonelli estarían juntos nuevamente, para darle una nueva oportunidad a la pareja.

La información fue ventilada en Infama , en América TV , donde Oliver Quiroz sorprendió a todos al brindar esa información sobre la pareja.

Todo mal. Chechu Bonelli explotó tras la ruptura de Cvitanich e Ivana Figueiras

Fue amor. Por qué se terminó el romance de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

"¿Vos creés que están juntos o está separados?", le preguntó Laura Ubfal a su compañero en pleno debate. "Bueno, el viernes, salieron a cenar", respondió el periodista dejando entrever que el vínculo podría estar recomponiéndose.

Luego, el periodista sumó más detalles sobre lo que pudo averiguar: "Hablé con el entorno de ambos y lo que me dicen es que no quieren exponerse más".

Diseño sin título (1) Chechu Bonelli habló de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Mientras que Marcela Tauro sugirió: "Bueno, no les demos más prensa". Y entonces Karina Iavícoli opinó con ironía: "Se tienen que ir a vivir de otro país".

Finalmente, el periodista fue lapidario al describir la situación de la modelo y el exfutbolista de Banfield: "Están retomando la relación".

La polémica entre Chechu Bonelli, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Hace una semana se armó escándalo que involucró a Chechu Bonelli, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en las redes sociales. En aquel momento la periodista habló abiertamente de su separación del ex futbolista, reavivó la polémica.

Luego de contundente aclaración de Ivana Figueiras sobre el comienzo de su romance con Cvitanich, la modelo prefirió correrse del escándalo mediático.

Fue entonces que Ángel de Brito aportó información sobre la ruptura entre Cvitanich y Figueiras, que se produjo apenas cuatro meses después de haber comenzado el romance.

"El Chechugate, que nunca me interesó, explotó porque, inocentemente publiqué un video en un shopping y confundí a las señoritas", relató el conductor de LAM en sus historias de Instagram.

Y el periodista agregó sobre la separación: "Todo terminó en escándalo, Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó".