Aseguran que Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich por otro hombre

Según algunas escandalosas versiones que comenzaron a circular, Ivana Figueiras habría terminado su romance con el exfutbolista de Banfield Darío Cvitanich al estar enamorada de otro hombre, en medio del escándalo que se desató con las declaraciones de Chechu Bonelli .

Natalie Weber ventiló los supuestos motivos de la modelo en la separación del exfutbolista, más allá de los problemas con la periodista deportiva.

Fue amor. Por qué se terminó el romance de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

La panelista de las noches de América TV explicó que Ivana Figueiras quiere volver a probar una relación con Tomás Guarracino, el papa de su hija menor Suri.

En ese contexto, Natalie justificó a Darío Cvitanich en la relación con Chechu Bonelli porque “pude haber sido buen marido, pero infiel. Tal vez la hacía sentir como una reina y hacía la de él”.

Ivana Figueiras, lejos de Darío Cvitanich y cerca de otro hombre

“Natalie Weber nos está sorprendiendo después de dos años al decir que ser infiel no te hace mala pareja”, destacó Tartu echando más leña al fuego.

Mientras que la modelo aseguró: “Ojos que no vieron, corazón que no sintió, no me enteré, bárbaro”.

image Ivana Figueiras, cerca de otro hombre y lejos de Darío Cvitanich.

“Me está llegando una información ahora. Me dicen que Ivana en realidad cortó con Cvitanich porque ella está enganchada con su exnovio”, aseguró Weber a modo de primicia.

Natalie aclaró que se refería a Tomás: “Padre de una hija, la menor, porque tiene dos hijas de padres distintos”.

“Yo recuerdo cuando salió la noticia de Ivana y Cvitanich, que Yanina Latorre había dicho que él estaba muy enganchado con ella y ella no tanto, porque ella había quedado como enganchada con el anterior”, destacó Sabrina Rojas.

Tartu cerró al preguntarse si “el exmarido entonces se quiso separar de Ivana… Averigüemos”.

Mientras tanto, Darío Cvitanich y Chechu Bonelli siguen separados y cruzaron fuertes declaraciones en los medios y en las redes sociales.