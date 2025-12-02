Chechu Bonelli explotó tras la ruptura de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Después de que se confirmara la separación de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras , Chechu Bonelli decidió hablar y rompió el silencio en Intrusos , donde la periodista se mostró sincera y contundente al expresar cómo se encuentra en este momento personal y mediático.

“Estoy un poco sorprendida por todo lo que está pasando y cansada. Necesito paz mental por eso, no quiero seguir más hablando del tema. Necesito cuidar a mis hijas que tienen redes sociales, necesito cuidarme a mí, necesito cuidar mi trabajo. Ya estoy cansada, no quiero saber más nada”, comenzó Chechu Bonelli.

Respecto a las publicaciones de Ivana Figueiras que la mencionaban, Chechu Bonelli fue clara: “No me llegó nada, yo lo único que quiero es ser feliz y que la otra persona también sea feliz, nada más. No quiero más quilombo de ninguna parte. Que ellos sean felices, yo quiero ser feliz”.

También se refirió a las repercusiones que tuvieron sus declaraciones sobre la mamá de Darío Cvitanich: “No puedo hablar más de todo eso. Lo único que hice fue intentar ser genuina, dar a conocer lo que a mí me estaba pasando y hubo una reacción que no estuvo buena. No puedo hablar y quiero cuidar a mis hijas”.

Y ante la consulta sobre si su sinceridad le había jugado en contra, respondió: “No sé si me jugó en contra. Estoy perfecta, bien. Cuando di a conocer que fue un proceso de mier… lo conté y hoy que estoy bien y entera hay cuestiones que no caen bien, entonces quiero tratar de mantener la mejor relación posible. No quiero conflictos”.

Chechu Bonelli de su relación con Darío Cvitanich

También le consultaron por la relación con Darío Cvitanich por sus hijas en común. “Nosotros tenemos una relación por nuestras hijas que intentamos que sea lo mejor posible. No voy a hablar más de él, su familia ni su pareja”, recalcó.

Sobre la idea de culpa en la separación, fue categórica: “¿Sentirme culpable de qué? Fui dejada; la otra persona tomó una decisión, me costó aceptarlo, lo hice, lo trabajé con terapia, vine a trabajar hecha bosta con las lágrimas en los ojos, ¿culpable de qué, chicos? Fue un momento de mier…, estoy saliendo adelante, siendo feliz, abriéndome un montón de posibilidades y cuidando mi trabajo. Yo hoy me tengo que bancar sola y a mis hijas, una casa…”.

image Chechu Bonelli habló de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras.

Chechu Bonelli y el impacto mediático

Luego, Chechu habló sobre el impacto mediático: “Me sorprende muchísimo el revuelo. Creo que si no hubiese una reacción no hubiera tenido tanta trascendencia. Dije algo genuino, capaz no tendría que haberlo hecho. Hoy elijo no hablar más y no me arrepiento porque fue lo que sentí. Tal vez no fue el momento, pero ya está”.

Y agregó: “Ya está. Volver al pasado me parece al ped… Estamos divorciados, tenemos un acuerdo, tres hijas en común que nos van a unir de por vida. Yo jamás voy a hablar mal de él porque conmigo fue un excelente marido, sigue siendo un gran padre, cuñado. Siempre voy a hablar maravillas de él y que no esté de acuerdo en un montón de cosas no me va a llevar a hablar mal de él”.