Cómo fue el romance de Gabriela Sabatini y Leo Montero

Gabriela Sabatini y Leo Montero tuvieron un romance a fines de los ’90 , cuando ambos eran muy jóvenes, y el breve noviazgo entre la reconocida tenista y el periodista y conductor cordobés tuvo una gran cobertura mediática por aquellos días.

Leo Montero fue quien dio detalles de su relación con Gabriela Sabatini cuando fue uno de los invitados al programa PH, Podemos Hablar, donde Andy Kusnetzoff separa diferentes tópicos que le preguntará a cada invitado.

En medio de las explicaciones de su vida y cómo vive su relación con María Laura Tedesco, quienes duermen en camas separadas para descansar mejor y desean irse a vivir al campo cuando se jubilen, Andy recordó que el periodista tuvo un romance fugaz con la exitosa tenista.

"Fue un romance más conocido de lo que duró. Habremos estado 40 días, 41 como mucho", explicó mientras hizo reír a los demás invitados con su ocurrencia.

"Para mí, Gabi es un amor, una persona divina, espectacular con una familia hermosa. Éramos re chiquitos", respondió cuando le preguntaron si seguían en contacto.

image Las revistas cubrieron el romance de Gabriela Sabatini y Leo Montero.

El periodista solía jugar al pádel con Osvaldo, el hermano de Gabriela y padre de Oriana, y su primo cuando se sumó la tenista.

Leo Montero recordó con su chispa habitual que se burlaban de él y le dirigían todos los tiros al cuerpo para ver cómo resolvía la jugada, de esta manera era avergonzado, cariñosamente, ante su futura novia.

Mientras que Leo Montero se reservó la historia de cómo terminó el noviazgo con Gabriela Sabatini después de pocos días, pero aseguró por aquellos días que le gustaría tener la posibilidad de entrevistarla.

“Me encantaría entrevistarla. Pero casi no viene acá. No la vi nunca más, no me la crucé más. Fue en el ´98. No salimos nunca más”, cerró el tema.