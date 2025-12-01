lunes 01 de diciembre de 2025
1 de diciembre de 2025
Fue amor.

Por qué se terminó el romance de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Según confirmaron, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, ex de Chechu Bonelli, terminaron su breve romance y explicaron los motivos del fin de la relación.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich terminaron su relación.&nbsp;

La conductora de Infama, en América TV, Marcela Tauro abrió el tema en vivo y apuntó: “A mí me llegó que Ivana se habría cansado, yo creo que se hinchó de todo este conventillo”. Además, agregó un detalle contundente: “Ivana dejó de seguir a Cvitanich”.

Por otra parte, el panelista Gonzalo Sorbo aportó información exclusiva: “Mandé una foto donde ella muestra las respuestas con todas las peleas que tuvo y dice: ‘Yo hoy estoy sola’”.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, separados

Sorbo explicó que el texto ya no está disponible en redes, pero él lo había capturado días atrás. “No lo vas a ver en las redes ahora porque le saqué screenshot hace dos, tres días”.

Minutos después, Karina Iavícoli ratificó la noticia en vivo. “Están separados”. Sobre los motivos de la ruptura, la periodista detalló: “Se cansó, se hartó de todo este quilombo mediático. Cree que esto no es para ella, verse expuesta, no le gusta, porque cuida mucho su intimidad. Está recaliente, muy enojada”.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, separados.

Marcela Tauro contextualizó los hechos recientes que habrían influido en la decisión: “Ella se cansó justo con todo lo que pasó el fin de semana con las declaraciones de Chechu Bonelli, con el posteo de la foto de la hija de Ángel de Brito… fue hace una semana ardiente”.

En tanto, Iavícoli habló del estado de ánimo de Darío Cvitanich sobre su enojo con su ex. “Recontra caliente, enojado, triste. Primero por haberla perdido a Ivana”. Y agregó: “Está muy enamorado, siente que todas estas intervenciones de Chechu afectan”.

