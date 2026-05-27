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27 de mayo de 2026
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Javier Parisi homenajea a John Lennon con "The Beatles In My Life"

Javier Parisi recorre las canciones del músico, con una lograda personificación, en su etapa con los Fab Four y en su camino en solitario.

Diario La Unión | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Javier Parisi, en vivo.&nbsp;

Javier Parisi, en vivo. 

La imperdible cita será el viernes a las 21 en Teatro del Boulevard, de Valentín Alsina, donde el artista estará secundado por la Evolution Band.

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“Hacemos un show de dos horas de duración, donde hay cambios de vestuario y de instrumentos, con un recorrido por las canciones de John Lennon en sus distintas etapas”, le cuenta Javier Parisi a La Unión.

El músico hace una gran personificación de John Lennon y va recorriendo en vivo sus canciones, pero sin hacerlo en forma cronológica lo que genera una enorme sorpresa en el público.

“Mientras hago las cambios de vestuario la banda sigue sonando, haciendo algunos temas, como los de George Harrison. Siempre hay música en vivo”, apunta.

A Javier Parisi, guitarra y voz, lo acompañan León García en primera guitarra y coros, Jota Pérez en bajo y coros, Daniel Jaurie en teclados, coros, percusión y Leandro Kosek en batería y percusión.

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Javier Parisi, en vivo.

Javier Parisi, en vivo.

La influencia de Los Beatles y de John Lennon

Javier Parisi nació en Lanús en 1980, el año del asesinato de John Lennon. Comenzó a estudiar guitarra e inglés desde muy pequeño, cuando Los Beatles lo influenciaron profundamente al descubrirla al escuchar una de sus canciones en casa de sus padres.

A los veinte años decidió crear su primera banda tributo a los “Fab Four de Liverpool” con amigos de su barrio, punto de partida que le impulsó a comprar todos sus instrumentos musicales originales, así como los mismos amplificadores VOX AC30 que adquirieron Los Beatles.

En este recorrido, tocó varias veces en Liverpool y forjó una gran relación con la familia de John Lennon. También hizo giras por diversos puntos del globo.

Además interpretó a su ídolo en la película “Lennons” y en el musical "Imagine" producido por Billy Bond, que fue un éxito en Brasil y en Argentina.

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Javier Parisi, de Lanús a Malasia

Javier Parisi se cruzó con el grupo Dewa 19, una banda de rock y pop de Indonesia. La conexión se produjo durante una gira asiática del músico.

“Grabé en Indonesia con ellos y ahora me invitaron a tocar en Malasia. Voy a estar tocando el 6 de julio, me invitaron para cantar ‘Imagine’ y otras canciones”, cierra.

MÁS INFO

“The Beatles In My Life”, viernes a las 21 en el Teatro el Boulevard de Valentín Alsina, Av. Rivadavia 451.

Localidades por Entrada Uno y en la sala.

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