Una serie contará los días de Los Beatles en Hamburgo

La BBC encontró a los actores que se pondrán en la piel de los integrantes de Los Beatles para Hamburg Days , una serie de seis episodios centrada en los orígenes de la banda de Liverpool antes de convertirse en un fenómeno mundial.

La ficción, ambientada en los clubes nocturnos de Hamburgo a principios de los ‘60, reconstruirá una etapa decisiva del grupo de Liverpool, cuando aún tocaba en locales de la zona rojo de St. Pauli y su leyenda estaba lejos de escribirse.

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Rhys Mannion dará vida a John Lennon , Ellis Murphy interpretará a Paul McCartney, Harvey Brett encarnará a George Harrison y Louis Landau, actor de Rivales, será Stu Sutcliffe, bajista de aquella primera etapa de la banda antes de abandonar el grupo.

El reparto principal lo completan el actor debutante Patrick Gilmore como Pete Best, el baterista de Los Beatles entre 1960 y 1962 antes de la llegada de Ringo Starr , además de Luna Jordan como Astrid Kirchherr, Casper von como Klaus Voormann y Laura Tonke como Nielsa Kirchherr.

image El elenco de la serie de Los Beatles para la BBC.

Cómo será la serie de la BBC

Hamburg Days, producida por W&B Television y Turbine Studios, ya ha comenzado su rodaje en Hamburgo, Múnich y Liverpool y está inspirada en la autobiografía de Klaus Voormann, el artista y músico alemán estrechamente vinculado a The Beatles que diseñó la portada del álbum Revolver.

La producción sitúa su acción en los locales de St. Pauli, donde los jóvenes músicos británicos entran en contacto con Voormann y Astrid Kirchherr, dos figuras fundamentales en la construcción de la imagen que acompañará posteriormente al grupo.

Al frente del proyecto figura Christian Schwochow, responsable de episodios de The Crown, que ejerce como showrunner y dirige la serie junto a Laura Lackmann, directora de Luden y Call My Agent - Berlin. Jamie Carragher, guionista de Succession, firma los libretos de una serie desarrollada por Benjamin Benedict, productor de Hijos del Tercer Reich y Charité. La BBC prevé estrenar Hamburg Days en 2027.