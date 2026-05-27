Netflix estrena "México 86", la historia más oscura detrás del Mundial

“México 86” , la nueva película de Netflix protagonizada por Diego Luna, revivió en el actor mexicano su infancia, marcada por el histórico terremoto ocurrido en 1985 y la celebración del Mundial, que terminó quedando en manos de la Selección Argentina , con Diego Armando Maradona como protagonista.

“Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria, tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de ‘México 86’ es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al fútbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía”, dijo Diego Luna por el estreno de la película que llegará el 5 de junio en Netflix.

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Lejos de las luces del Estadio Azteca, la trama revela los sacrificios y las sombras detrás del evento que consagró a Diego Maradona al mando de la Selección Argentina, consolidándose como la película de Netflix que desentierra la cara más oscura del Mundial de México 1986.

Aunque se trata de uno de los mayores hitos del fútbol mexicano, gran parte de la población todavía desconoce cómo el país logró convencer a la FIFA de otorgarle la organización del Mundial, después de que el máximo organismo del fútbol retirara la sede a Colombia por la grave crisis económica y el recrudecimiento del conflicto armado.

La película de Netflix revela varios secretos

El director del largometraje Gabriel Ripstein decidió contar los secretos para que México alojara su segundo mundial, con una historia basada en hechos reales, pero protagonizada por el personaje ficticio de Martín de la Torre, que encarna Diego Luna.

El personaje del consagrado actor es el de un burócrata cuya pasión por el fútbol lo llevó a caminar por la cuerda floja del poder para asegurar la sede.

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A través de su historia, la película demuestra que, antes de la gloria de los goles, hubo una batalla de gestión y riesgo personal que fue fundamental para que el torneo más inolvidable de la historia llegara al país.

El reparto principal incluye a Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas.