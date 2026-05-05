De Lomas de Zamora al Museo Evita: inauguran una muestra para homenajear a Roberto Cortés

Roberto Cortés falleció en 2021. La muestra es una grata manera de homenajearlo y de revivir todo su talento.

Roberto Cortés falleció en 2021. La muestra es una grata manera de homenajearlo y de revivir todo su talento.

A casi cinco años de su fallecimiento, el reconocido artista y querido profesor de Lomas de Zamora , Roberto Cortés , será homenajeado con una muestra gratuita que se inaugura este martes a las 19 en el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires . La propuesta busca poner en valor su legado y acercar su obra a más vecinos.

Bajo el título “La persistencia del gesto. Inscripciones del tiempo en la obra de Roberto Cortés”, la exposición artística cuenta con la curaduría de Luz Marchio y la producción de Betbeder . “Con un lenguaje pictórico potente y simbólico, la muestra despliega un universo donde la historia, la ironía y las voces populares dialogan con la identidad nacional”, expresó la consultora y productora de arte en su página oficial.

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La exposición reunirá una parte de la producción de Cortés, que incluye cerca de 300 obras entre pinturas, dibujos y otras piezas, reflejo de la intensidad creativa que marcó su trayectoria . Su trabajo se distinguió por el uso de colores saturados y la presencia de personajes reconocibles, así como también por la incorporación de sí mismo y de su entorno cercano en distintas composiciones.

El artista, que vivió en Lomas de Zamora, solía incorporar en sus obras a personajes de gran renombre.

La exposición reunirá una parte de la producción de Cortés, que incluye cerca de 300 obras entre pinturas, dibujos y otras piezas, reflejo de la intensidad creativa que marcó su trayectoria.

Tobías y Joaquín Cortés, sus hijos, dialogaron con el Diario La Unión y destacaron el proceso que llevó a concretar este homenaje a su padre, quien partió de este mundo a mediados de 2021 luego de luchar frente a una delicada enfermedad. “Esta muestra surgió por iniciativa y gracias a la gestión de Rubén Betbeder y Luz Marchio, quienes se interesaron en la difusión y valorización de la obra de mi papá”, señalaron.

Además, destacaron el rol de su madre, Marita Sario (también artista), quien se encargó de organizar, catalogar y proteger el legado de Roberto tras su fallecimiento. “Para nosotros es un honor y una felicidad inmensa que su obra tenga un lugar en el Museo Evita y participe, de alguna manera, en la construcción de un imaginario peronista, conurbano, nacional y popular”, expresaron, con sentimiento.

Para nosotros es un honor y una felicidad inmensa que su obra tenga un lugar en el Museo Evita y participe, de alguna manera, en la construcción de un imaginario peronista, conurbano, nacional y popular Para nosotros es un honor y una felicidad inmensa que su obra tenga un lugar en el Museo Evita y participe, de alguna manera, en la construcción de un imaginario peronista, conurbano, nacional y popular

“En épocas donde cuesta tanto definir un rumbo político, su obra invita a dejar la tibieza y la solemnidad de lado, apuesta por un vitalismo colorido y comprometido con el futuro, y revaloriza con orgullo nuestra identidad nacional”, agregaron.

Roberto Cortés fue un profesor muy querido que trabajó en distintas escuelas de zona Sur, como el Colegio José Mármol, Modelo Lomas, Modelo Banfield y Colegio Westminster, donde exalumnos hicieron un mural en su honor.

elegida-ultima La muestra es totalmente abierta y gratuita para los vecinos.

La muestra es gratuita y podrá visitarse hasta el 2 de agosto inclusive en la sala de exposiciones temporarias del Museo Evita (Lafinur 2988, CABA), de 11 a 19. Los vecinos que deseen obtener más información relacionada a la muestra pueden ingresar a la página web de Betbeder.