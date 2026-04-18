El valor de la voz en el arte escénico: desde Lomas de Zamora, la mirada de un intérprete y docente

En el marco del Día Mundial de la Voz , el intérprete y docente de teatro musical Esteban Tomsic , con fuerte vínculo con Lomas de Zamora , destacó la importancia del cuidado y del entrenamiento vocal en disciplinas donde la voz es fundamental para comunicar y emocionar al público .

Actualmente, Tomsic forma parte de espectáculos infantiles en Paseo La Plaza con la compañía Rueda Mágica, enseña en el Teatro de las Memorias y se desempeña como director vocal en la compañía de talleres de montaje Odyssey. Su recorrido le permite ser, valga la redundancia, una voz autorizada para hablar sobre el rol de la técnica vocal en la escena.

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“En el teatro musical es fundamental la técnica vocal. No puede haber teatro musical sin música”, explicó, y rápidamente indicó que es importante conocer y dominar el aparato fonador para poder cantar una canción.

En el teatro musical es fundamental la técnica vocal. No puede haber teatro musical sin música En el teatro musical es fundamental la técnica vocal. No puede haber teatro musical sin música

Su objetivo central al enseñar técnica vocal se centra en ampliar las expresiones de cada artista. “Se trata de que los actores puedan jugar con las posibilidades sonoras que tienen, tomar conciencia de ellas y aprender a utilizarlas sin generar cansancio o daño”, señaló.

44c3dbfb-210d-4255-ac1d-e0202af48cff Esteban es docente del Teatro de las Memorias de Lomas de Zamora: allí forma a distintos artistas locales.

Para lograrlo, es necesario superar uno de los obstáculos más frecuentes que aparecen en ese camino: el miedo a cantar en público. Para el lomense, la clave está en generar espacios de confianza donde nadie se sienta expuesto o juzgado. “Cada uno tiene su propio proceso y avanza a su ritmo. Es fundamental entender eso para destrabar los miedos”, sostuvo.

Cada uno tiene su propio proceso y avanza a su ritmo. Es fundamental entender eso para destrabar los miedos Cada uno tiene su propio proceso y avanza a su ritmo. Es fundamental entender eso para destrabar los miedos

En ese sentido, destacó también la importancia de que el estudiante se enfoque en su crecimiento, sin estar tan pendiente de los procesos ajenos. Para Esteban, el rol del docente a cargo de la clase es clave para lograr un clima ameno y sin prejuicios, lo que les permitirá a todos los alumnos avanzar en su desarrollo personal.

“Muchas veces hago los ejercicios de manera exagerada para mostrar que un sonido ‘feo’ no implica un mal trabajo. Eso ayuda a que los alumnos se animen”, admitió, sobre una de las estrategias que usa en sus clases para fomentar la confianza.

Al ser consultado sobre los consejos para aquellos que deseen iniciarse en la comedia musical, Tomsic fue claro e indicó que la elección de un buen docente de canto es fundamental para lograr un crecimiento profesional. “Esa persona que te enseñe también te tiene que hacer sentir cómodo y debe ser claro a la hora de explicar. Hay muchas opciones, no hay por qué quedarse en un lugar donde uno no crece”, recomendó.

a07f3441-bc3d-4d5c-9dc5-46b12e953e6e Para Tomsic, la enseñanza y la confianza son claves para el crecimiento personal.

Para finalizar, el docente habló de la conexión que existe entre la voz y la emoción en escena. “El cuerpo es el que manda en la interpretación y la voz está a su servicio. Cuando eso se articula, la emoción aparece de manera orgánica”, concluyó.