Un viaje al pasado en Lomas de Zamora: una locomotora a vapor posó en la estación de Temperley

Fue la segunda vez en seis meses que esta locomotora de 1927 pasa por la estación de Temperley.

Una locomotora a vapor con casi un siglo de antigüedad transitó ayer por Lomas de Zamora y realizó una parada en la estación de Temperley antes de dirigirse a Mechita, donde el sábado 21 y domingo 22 de marzo se celebrará el 18º Día del Ferroviario . Decenas de vecinos fueron testigos del maravilloso acontecimiento.

Esta locomotora a vapor, que fue restaurada por el Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada en los talleres que se encuentran ubicados en su sede, ya había sido vista en la estación de Temperley en octubre del año pasado, cuando revolucionó a los andenes con su presencia. Y, como no podía ser de otra manera, fue nuevamente la máxima atracción de la jornada.

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Pablo Virgili , socio del Ferroclub Argentino hace 20 años, dialogó con La Unión y contó que la máquina corresponde a una Clase 12E 3925, fabricada por Vulcan Foundry en 1927, la cual partió ayer al mediodía desde Remedios de Escalada para luego llegar a la estación de Temperley y estacionarse allí por más de dos horas.

“Fue muy lindo ver a muchos vecinos de Temperley y distintos ferroviarios acercarse a observar la locomotora. La mayoría no podía creer estar viendo una maquinaria que data de 99 años, funcionando y tirando vapor a la perfección”, contó Pablo, con profunda emoción. Y es que este gigante de hierro estuvo en desuso por más de dos décadas en uno de los galpones de Empalme Lobos: recién en 1993 se trasladó a Remedios de Escalada y en 2004 comenzó a ser restaurado.

La locomotora a vapor estuvo estacionada en la estación de Temperley. Los vecinos de Lomas de Zamora, maravillados.

Fue muy lindo ver a muchos vecinos de Temperley y distintos ferroviarios acercarse a observar la locomotora. La mayoría no podía creer estar viendo una maquinaria que data de 99 años, funcionando y tirando vapor a la perfección Fue muy lindo ver a muchos vecinos de Temperley y distintos ferroviarios acercarse a observar la locomotora. La mayoría no podía creer estar viendo una maquinaria que data de 99 años, funcionando y tirando vapor a la perfección

Durante el lapso que la locomotora estuvo en Lomas de Zamora se recitaron cientos de historias y anécdotas relacionadas a los inicios del ferrocarril y cómo este medio de transporte fue fundamental para el crecimiento del distrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2035043113274687576&partner=&hide_thread=false Una locomotora a vapor con casi un siglo de antigüedad transitó ayer por Lomas de Zamora y realizó una parada en la estación de Temperley antes de dirigirse a Mechita, provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/VsDm7853it — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 20, 2026

“Esta locomotora tiene, en uno de sus vagones, dos tanques: uno posee una capacidad de 25 mil litros de agua y el otro cerca de 11 mil litros de aceite o gasoil, que en décadas pasadas ha llegado a usar petróleo para su combustión”, detalló Virgili.

d4b0834e-3301-4ebe-af72-2194232a24e7 El interior de la locomotora.

Cerca de las 16, la locomotora partió rumbo a Haedo y, tras pasar toda la noche en uno de sus galpones, esta mañana emprendió viaje hacia Mechita. “Mañana estará todo el día en el Museo Ferroviario de Mechita, mientras que el domingo hará dos corridas entre Belgrano y Alberti”, concluyó Pablo.