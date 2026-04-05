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5 de abril de 2026
Cholula.

Qué estuvo haciendo Sofía Gonet con Meryl Streep y Anne Hathaway

Sofía Gonet cumplió el sueño de estar cerca de figuras como Meryl Streep y Anne Hathaway y contó cómo fue el encuentro en las redes sociales.

Sofía Gonet, no para.&nbsp;

Sofía Gonet, no para. 

Sofía Gonet compartió en las redes sociales el encuentro que tuvo con Meryl Streep y Anne Hathaway, en México, y lo que tuvo hacer para poder estar frente a frente con las protagonista de la película “El diablo viste a la moda”.

“Mentí para poder conocer a Meryl Streep”, lanzó sin filtros la finalista de MasterChef Celebrity. Todo esto ocurrió en medio de un viaje relámpago a México, donde fue convocada para participar del programa de Marley, en Telefe.

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El objetivo era acceder a un evento exclusivo donde también se encuentra Anne Hathaway, en el marco de la esperada secuela de la película “El diablo viste a la moda”.

"Me estoy arreglando para pasar todo el día con Meryl Streep y Anne Hathaway, tenemos un evento a la mañana y a la noche la alfombra roja. Como si todo esto no me pusiera lo suficientemente nerviosa, una chica de Disney me dijo que si mi inglés era bueno les podía hacer una entrevista. Yo le dije que era bilingüe, pero obviamente mentí, así que se imaginaran que soy una bola de nervios", contó.

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