Sofía Gonet hizo el "risotto más caro del mundo" en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, se propuso hacer el risotto más caro que pudiera en Masterchef Celebrity y dio un golpe importante al ganar la medalla dorada por segunda semana consecutiva. Esta vez, los participantes recibieron una clase de Donato de Santis .

La consigna de la noche de beneficios constó en realizar un plato de esa comida insignia de la cocina italiana, y Sofía Gonet se propuso desde el vamos hacer su versión con los ingredientes más costosos que encontraba en el mercado.

Realizó un risotto de hongos con champagne, manteca de caviar y mejillones. “La base del caldo es de hongos de pino y hongos shiitake, y lo preparé con champagne en vez de vino”, explicó la participante ante el jurado.

“Cuesta un millón de dólares”, opinó Wanda Nara . “Por eso se llama Amalita. Yo no sé si seré tan cara pero este plato sí tiene elementos bastante caros”, lanzó Reini, haciendo alusión a María Amalia Sara Lacroze de Fortabat, una de las mujeres más millonarias de la historia argentina.

El jurado felicitó a Sofía Gonet

Germán Martitegui comenzó la devolución y se mostró encantado por la combinación realizada por la influencer. “Queda todo muy bien y me parece bien el plato”, sostuvo el chef.

“Es muy sofisticada la idea sin ser pretenciosa. Los gustos son interesantes, obviamente llamativos, pero lo pensaste y lo hiciste”, opinó Donato de Santis.

image Sofía Gonet se lució con su plato.

Damián Betular expresó su total felicidad por la utilización de los hongos shiitake. “Ese caldo es espectacular, es maravilloso, te quedó muy lindo. El paladar es 5 estrellas”, indicó el pastelero.

Mientras que cuando Sofía Gonet ganó la medalla dorada, aseguró que esa segunda conquista es “el resultado de estudiar y ponerse las pilas”.