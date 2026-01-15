jueves 15 de enero de 2026
Escribinos
Se pudrió todo.

Sofía Gonet contra Telefe: "Me clavaron un puñal por la espalda"

Sofía Gonet estalló de bronca contra Telefe luego de una entrevista en el programa de Vero Lozano, donde asegura que se sintió “humillada”.

Sofía Gonet estalló contra Telefe.&nbsp;

Sofía Gonet estalló contra Telefe. 

El escándalo inició cuando la participante hizo pública su disconformidad a través de una historia en Instagram, advirtiendo haber pasado un mal momento.

Sin perder tiempo, la influencer hizo una publicación en su cuenta de TikTok, revelando haber vivido su primer “ataque de diva televisiva”.

me acuerdo y me río, sólo a mi me pasan estas cosas.

El fuerte descargo de Sofía Gonet contra Telefe

Según relató Sofía Gonet, la consigna original era hablar en el programa de Vero Lozano de su paso por MasterChef Celebrity, su evolución en la cocina y su compromiso con la competencia.

“Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas (…) Fue una bajada del canal. Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular y fui con la mejor predisposición”, comenzó explicando.

Sofía Gonet entrevistada por Vero Lozano, en Telefe.

Sofía Gonet entrevistada por Vero Lozano, en Telefe.

Y siguió: “Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”.

“Vero dice ‘ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de La Reini por MasterChef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome ‘loca’, ‘psiquiátrica’, ‘que me tenían que internar’”, agregó.

Y relató: “Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó. Cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos por los pasillos”.

A pesar de haber vivido un momento de furia, cerró su descargo con un toque de humor: “Después, me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”.

