domingo 05 de abril de 2026
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5 de abril de 2026
Denunciado.

Semana clave para definir el futuro de Chelo Torres, el cantante detenido en Villa Fiorito por abuso sexual

El cantante Chelo Torres, detenido por un presunto caso de abuso sexual, se declaró inocente. Sin embargo, permanece tras las rejas.

Chelo de Grupo Green fue detenido en Villa Fiorito por abuso sexual.

"Chelo" de Grupo Green fue detenido en Villa Fiorito por abuso sexual.

A casi un mes de la detención en Villa Fiorito de Adrián “Chelo” Torres, la Justicia deberá definir en los próximos días si el cantante de Grupo Green acusado de abuso sexual seguirá detenido, o si continuará en libertad el resto de la investigación.

Durante la semna, la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI 1 de La Matanza deberá decidir si pide la prisión preventiva del imputado. En ese caso, la decisión sobre el futuro procesal de Torres dependerá el juez de garantías interviniente en la causa.

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chelo torres
El cantante está detenido por un presunto caso de abuso sexual.

El cantante está detenido por un presunto caso de abuso sexual.

La denuncia por abuso sexual

Según explicó la denunciante Dulce Lilian, había pactado con Torres un encuentro “para hablar de música”. Estaban en la Surán del cantante. Poco antes de llegar a La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, el artista se detuvo y empezaron a hablar.

“(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones", establece la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima "del cabello para que le hiciera sexo oral”.

Allí la mujer empujó al cantante, y según ella, Torres se habría bajado los pantalones para violarla. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no”, le gritó la víctima. El cantante simplemente respondió “Te llamo el fin de semana” y la dejó en su casa. Luego de reportar el episodio, la influencer pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.

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