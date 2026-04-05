Edutendimiento en Temperley: cómo es el innovador programa que combina jugar y aprender

Un proyecto internacional de educación arribó a Temperley para que los chicos de 5 a 12 años desarrollen el aprendizaje a través del concepto de edutendimiento: una metodología que fusiona educación y entretenimiento. Enseñan a incorporar la lógica, creando modelos con movimiento.

La metodología de educación y entretenimiento que genera aprendizajes significativos y duraderos llegó para quedarse y que cada vez más chicos puedan ponerse a prueba. En un espacio de Temperley se puede probar la innovadora propuesta de la mano de Jóvenes Ingenieros Argentina , una iniciativa que está respaldada por el reconocimiento oficial de la Escuela de Educación de la Universidad Harvard y por la Comisión de la Unión Europea.

El desarrollo educativo que proponen se basa en explorar principios mecánicos como engranajes, transmisión de movimiento y fuerzas, además de incorporar programación y robótica. Micaela Lavandera , responsable de vinculación y expansión territorial Young Engineers Argentina, contó sobre la propuesta educativa: "El aprendizaje ocurre a través de la experimentación, la prueba y el error, y la comprensión de procesos. Se utilizan ingenierías de engranaje, principios de fuerza. Se trabaja sobre la construcción de modelos y a partir de allí surge el conocimiento".

El edutendimiento es un nuevo concepto que intenta modificar la forma de aprender en las nuevas generaciones captadas sobre todo por las pantallas, por la celeridad de respuestas a través de simplemente hacer un click. Por eso, se trabaja sobre educación STEM (las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) para que niños, niñas y adolescentes de las nuevas generaciones aprendan a través de esta metodología innovadora basada en el aprendizaje práctico y el juego.

"Los chicos aprenden a resolver problemas incorporando habilidades. Nos pasa a menudo que los mismos papás se sorprenden de los conocimientos que adquieren sus hijos y como resuelven en la práctica", detalló Lavandera.

Una de las posibilidades que brinda el proyecto internacional es el desarrollo de las habilidades a través de la construcción de un elemento con ladrillos tipo Lego bajo los conceptos de ingeniería y de fácil entendimiento. "Ellos mismos crean cosas nuevas y a partir de esto se enseña por ejemplo, algunos conceptos como la fuerza centrífuga a partir del armado de un lavarropas", especificó la responsable.

"Se trata de una excelente alternativa para alejar a los chicos de las pantallas porque se entusiasman tanto que, según nos cuentan los padres, en sus casas continúan pensando, armando y desarmando para entender el funcionamiento de alguna de sus construcciones. Aprenden y se nutren de ideas", señaló Lavandera.

El programa cuenta con varias opciones, trabajan con grupos reducidos y con profesionales destacados en el área de ingeniería, ciencias y matemáticas. Además es una opción para chicos con neurodivergencia, capacidades especiales y con distintos diagnósticos que pueden llevar el proyecto y cada clase de principio a fin, según contaron los responsables de la iniciativa.

Cambiar el modelo de educación estructurado por el aprendizaje a partir del entretenimiento

El objetivo de este proyecto que nació en Israel, es despertar el interés por la ciencia y la ingeniería desde edades tempranas, desarrollando en los chicos habilidades claves para el mundo actual como pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, lógica y comunicación.

Las clases se desarrollan mediante la construcción de modelos con movimiento utilizando ladrillos de encastre. A lo largo del programa, los alumnos exploran principios mecánicos. El modelo está diseñado para que los chicos incorporen conocimientos semana a semana.

No solo aprenden sobre estructuras y engranajes, también comprenden el valor de la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, desarrollando lógica, pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas y mucho más.

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