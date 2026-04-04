Fuerte difusión en la estación de Temperley en defensa de la ley de glaciares.

Fuerte difusión en la estación de Temperley en defensa de la ley de glaciares.

Desde el Espacio Cultural Martina Chapanay realizaron una jornada de difusión en la estación de Temperley para visibilizar el rechazo a la posible modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Durante la actividad, dialogaron con vecinos y plasmaron material informativo para explicar el impacto que podría generar una modificación de la ley, no solo en las zonas cordilleranas sino también en el resto del país.

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Mirtha Cabrera, integrante del espacio cultural, explicó que la iniciativa busca informar y generar conciencia: “Estamos visibilizando esta lucha contra la modificación de la ley sancionada en 2010. Buscamos que la gente se entere de que es un problema para todos”.

La defensa de la ley de glaciares cobra protagonismo

En ese sentido, señaló que uno de los ejes de la campaña es mostrar la dimensión territorial del problema: “En primer lugar difundimos un mapa contando dónde están los glaciares en cada provincia, para intentar entender la cantidad de glaciares, inclusive, cómo la problemática va a llegar hasta Buenos Aires, afectándonos”.

Desde la organización también señalaron que trabajan en conjunto con otros espacios y organizaciones que siguen el tema a nivel nacional. “Nos encontramos con muchos otros grupos que están en la misma lucha que nosotros, contra la modificación de esta ley de 2010”, indicó Cabrera.

Además, explicó que mantienen contacto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, donde abogados siguen el desarrollo de las audiencias públicas: “Nos anotamos para participar de las audiencias, pero como es sabido, no nos dejaron participar”. Ante esa situación, decidieron trasladar la discusión al espacio público.

ley de glaciares en temperley. uno de los ejes de la campaña es mostrar la dimensión territorial del problema.

La desinformación sobre la importancia de la ley de glaciares

“En el puente de Temperley nos encontramos con gente que no sabía de qué se trataba, que había escuchado algo en la tele pero no sabía”, contó.

La jornada se realizó en uno de los puntos más transitados de la ciudad con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de vecinos posible y continuar instalando el debate sobre la protección de los glaciares y el acceso al agua como recurso estratégico.

El Espacio Cultural Martina Chapanay está ubicado en Triunvirato 808 (entre Álzaga y Blanco Encalada, Temperley).

Este sábado, a las 15.30, en la Plaza Colón de Temperley se hará un encuentro con las infancias, en el marco de las actividades de defensa de la Ley de Glaciares. Allí se leerán cuentos y habrá actividades que interpelan a los pequeños con mapas, animalitos y ecosistemas.