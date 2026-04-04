Es de Italia y visitó Lomas dos veces para conocer sus lugares y para disfrutar del clásico futbolero

Nació en Milano y su curiosidad por Argentina lo trajo a este lado del mundo. Visitó Lomas y contó la experiencia.

Con una gran curiosidad por conocer la pasión, los lugares y la cultura Argentina, Riccardo Tafuro (31) llegó desde Italia al país. Se encarga de subir en sus redes, videos sobre los lugares que visita, entre ellos Lomas adonde arribó dos veces: para conocer sus barrios y para presenciar el clásico entre Los Andes y Temperley .

Pero, ¿Cómo es que un italiano, nacido en Milano decide vivir en Argentina ? Según contó él mismo, el viaje a este lado del mundo surge a través de lo que le contaban sus amigos argentinos. "Viví cuatro años en Barcelona y allí conocí a personas de varias provincias de argentina. Por ellos, decidí viajar a Buenos Aires y quedé fascinado. Esa vez fue una visita, pero cuando me fui lo único en lo que pensaba era en volver. Así que ahorré y saqué un pasaje de ida para quedarme y disfrutar", relató sobre lo que siente por el país que adoptó como propio.

Arribó hace casi un año y se instaló sin nada, pero lo único que a Riccardo le interesaba era quedarse a vivir en Buenos Aires y hasta hoy sigue en el país viviendo la experiencia.

Unos meses atrás, Riccardo decidió hacer videos sobre lugares de Buenos Aires y eligió recorrer el Conurbano y contar en @tafu.arg desde su mirada de extranjero lo que se encuentra en cada barrio. "Gracias al empuje de un amigo que siempre me dijo que tenia mucho potencial para las redes y que a la gente le iba a encantar, me animé. Creo que por ser de otro país tengo un entendimiento bastante profundo de la idiosincrasia bonaerense (no me atrevo a decir argentina porque es un país enorme que conozco muy poco)", aseguró.

En diciembre del año pasado lo despidieron de un trabajo y estaba con mucho tiempo libre, así que fue el momento justo para arrancar a crear contenido para las redes. "Me animé y empecé", dijo.

Sobre el primer video que hizo en Lomas contó que fue uno de los que tuvo un gran alcance. "Llegué por primera vez a Lomas porque trabajo para una productora de teatro y tenía que entregar material en el Teatro Coliseo", comenzó contando y agregó: "Ya el teatro me pareció una hermosura. Recién había empezado con los videos del conurbano y aproveché para pasear un poco, la verdad que me encantó".

Entre los lugares que recorrió rescató la zona de Las Lomitas donde destacó: "Me pareció estar en Palermo aunque la gente en ese video me haya bardeado por el comentario. Volví otra vez a cenar con una amiga ahí en el shopping y luego volví para el clásico entre Los Andes y Temperley".

El clásico que no se quería perder

"Siempre quise conocer Los Andes porque soy de ir a todas las canchas y soy un convencido que conocer los lugares a través de los clubes y del folklore que se genera alrededor de eso es lo mejor. Entonces aproveché y vine por mi propia cuenta", recalcó sobre una de las pasiones más importante para destacar de este país que es el fútbol.

Riccardo dijo que le está pasando que hasta los mismos hinchas de los clubes lo invitan a conocer sus ritos futboleros y que mejor que hacerlo en el medio de un clásico que no se disputaba hace siete años. "En la previa me reconoció uno de los hinchas y eso me sorprende porque me parece tremendo lo que se genera por un video: 'vos sos el tano de Lomas', me dijo", señaló el italiano sobre aquel primer video de Lomas que tuvo una gran repercusión.

Ya dentro del Estadio Eduardo Gallardón del Club Atlético Los Andes, Riccardo contó que le pidió a un referente de la hinchada poder grabar para sus redes. "Me instalé cerca de la barra para poder vivir a pleno el clásico. Me encanta eso, estar uno encima del otro, aprenderme las canciones, que nadie se entere que no soy de ahí porque creo que lo hago bien ya que paso bastante desapercibido", manifestó.

Embed - Riccardo Tafuro on Instagram: "PARTE 1 DI 3 Da Lomas de Zamora, un classico di zona sud che i tifosi aspettavano da 7 anni. Los Andes vs Temperley! @clublosandes #LosAndes #Lomas #lomasdezamora #clubatleticolosandes #clasico" View this post on Instagram

Sobre el recibimiento del equipo hizo una acotación aparte y relató: "Fue espectacular, y un poco a lo europeo, con ese telón que subieron, realmente muy muy lindo. Lástima el resultado, pero bueno, la experiencia me encantó. Además, pude conocer esa parte de Lomas que no conocía. Visité una de sus plazas que me pareció hermosa y todo ese barrio me encantó".

Sobre el contenido que genera para sus redes, destacó que si bien hay muchos que hacen el mismo tipo de videos que él, Riccardo buscó su marca propia al poner el foco de otra manera: "Lo que hago es mostrar mi mirada y también me gusta mostrarle a mis amigos palermitanos que el Conurbano es igual de lindo que la Capital Federal y que se puede atravesar y pasear sin drama".

¿Su futuro en Lomas?

Si bien contó que es hincha de Juventus en Italia, en Buenos Aires lo conquistó el Club Atlético Boca Juniors."Voy a la bombonera cuando puedo porque soy de Boca", confesó, pero recorrer otras canchas y sobre todo las del Conurbano es lo que más le gusta.

Sobre su futuro confesó que después de haber viajado, vivir en otras ciudades como Barcelona, en ningún lugar se sintió tan a gusto como en Argentina: "Me siento verdaderamente en casa, después de tanto tiempo en un país como España sintiendo que estaba en un lugar ajeno (en Barcelona donde me fue muy bien, pero donde nunca sentí que era mi lugar) Argentina me dio oxigeno. A la vez conecté otra vez con las cosas que me gustan profundamente, que son el teatro, el fútbol y la política. Y acá se viven las tres con una pasión increíble", afirmó.

Entre otras confesiones se sinceró y destacó: "La verdad es que es un encanto Lomas, Banfield, Temperley y hasta me estoy cuestionando vivir ahí".