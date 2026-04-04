Lluvias y tormentas: en Lomas cayó en una hora lo que se esperaba para todo abril.

Este viernes por la noche el acumulado de agua que cayó en menos de una hora en varias localidades de Lomas de Zamora superó los 80 mm, cifra que se asemeja al promedio histórico mensual. El Municipio activó un operativo de emergencia en todos los barrios por las lluvias y tormentas.

La región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser escenario de un fenómeno meteorológico extremo durante la noche de este viernes. En Lomas de Zamora, la intensidad de la tormenta marcó un récord local: se registraron más de 80 milímetros de agua en menos de una hora, una cifra que habitualmente representa casi el total de precipitaciones para todo el mes de abril.

Este evento se enmarca en una semana de alta inestabilidad en la Provincia de Buenos Aires, producto del paso sucesivo de frentes fríos que han generado tormentas de variada intensidad, obligando al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a mantener alertas amarillas y naranjas de forma persistente.

Frente a la magnitud del fenómeno, el Municipio de Lomas de Zamora informó que se han intensificado los trabajos de desobstrucción de sumideros y las tareas de limpieza en puntos estratégicos para facilitar el escurrimiento del agua. Cuadrillas municipales y personal de emergencias se encuentran desplegados en los distintos barrios para asistir a los vecinos afectados.

Desde la comuna recordaron que la prevención es clave y solicitaron a la población evitar circular por calles anegadas y no sacar los residuos domiciliarios para no obstruir los drenajes.

Canales de contacto para los vecinos de Lomas

Para canalizar las solicitudes de asistencia y reportar incidencias derivadas de la tormenta, las autoridades locales recordaron que se encuentra habilitada una línea de atención directa por Whatsapp: 1124975663.

Dato Clave: La frecuencia de estos eventos extremos en la región preocupa a los especialistas, dado que la caída masiva de agua en períodos tan cortos de tiempo satura la capacidad de drenaje de cualquier sistema urbano convencional.