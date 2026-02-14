Alerta por tormentas en pleno fin de semana XXL de Carnaval: lluvias y ráfagas

Se prevén tormentas en lo que resta del fin de semana largo de Carnaval.

El fin de semana extra largo de carnaval se verá opacado por advertencias meteorológicas y pronóstico inestable en buena parte del país, así como alertas por tormentas para sectores del centro y norte del país, incluida la provincia de Buenos Aires, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tal como indicó el Servicio Meteorológico Nacional , se prevén chaparrones para el AMBA -Área Metropolitana de Buenos Aires- y tormentas aisladas, con mejoras temporarias pero condiciones variables al menos durante las próximas horas.

El organismo anticipó además que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento que superarían los 60 km/h en algunos sectores y abundante caída de agua en cortos períodos.

El domingo 15 de febrero podría presentarse como la jornada más inestable del fin de semana largo, con probabilidad de tormentas durante la mañana y parte de la tarde, algunas localmente fuertes. Se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas y actividad eléctrica. La amplitud térmica oscilará entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.

Para el lunes 16 de febrero se espera una mejora gradual de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura irá desde una mínima de 22° hasta una máxima que podría alcanzar los 30°.

Por último, el próximo martes 17 de febrero el tiempo tenderá a estabilizarse, con nubosidad variable y escasas chances de precipitaciones. La amplitud térmica se ubicará entre una mínima de 21° y una máxima de 31°.

Asimismo, el norte argentino podría mantener condiciones inestables durante buena parte del fin de semana largo, con tormentas aisladas y mejoras temporarias, mientras que en el centro del país persistirá la probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes al menos hasta el domingo.

Hacia el lunes y martes se prevé una tendencia a la mejora con ascenso térmico en varias provincias.