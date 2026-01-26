lunes 26 de enero de 2026
Escribinos
26 de enero de 2026
El clima.

Impresionante ola de calor para esta semana en el AMBA

Se viene una semana con una impresionante ola de calor en el AMBA, con temperaturas que podrían escalar por encima de los 40 grados.

Se viene una fuerte ola de calor en el AMBA.

Se viene una fuerte ola de calor en el AMBA.

Para este lunes se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y luego al sur y las marcas térmicas irán de los 26 a los 36 grados, por lo que será el día con el clima más caluroso de toda la semana.

Lee además
El calor sigue toda la semana, con un breve descanso.
Día por día.

Volvió el calor con todo, pero ¿cómo sigue el clima esta semana?
Un descanso del calor y de la lluvia para disfrutar del aire libre.
Pronóstico

La lluvia trajo alivio y se vienen días para descansar del calor extremo: cómo sigue el clima

En tanto para el martes se anuncian chaparrones entre la madrugada y la mañana y cielo parcialmente nublado entre la tarde y la noche, con vientos del sur rotando al sudeste, luego al este y los termómetros marcando entre 24 y 34 grados.

Luego, para el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 31.

Ya el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 23 a los 32 grados, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 31.

Qué clima se espera para el próximo fin de semana

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del noroeste rotando al este, con marcas térmicas que irán de los 24 a los 31 grados.

En tanto, para el domingo se aguarda un cielo mayormente nublado con vientos del noreste girando al este, una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29.

Temas
Seguí leyendo

Volvió el calor con todo, pero ¿cómo sigue el clima esta semana?

La lluvia trajo alivio y se vienen días para descansar del calor extremo: cómo sigue el clima

Los trabajadores en negro ya superan a los registrados

¿Habrá paro de colectivos en el AMBA?

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Intensa búsqueda de una jóven de Lomas de Zamora.
Amplia difusión.

Intensa búsqueda de una joven de Lomas: dónde fue vista por última vez