Volvió el calor con todo, pero ¿cómo sigue el clima esta semana?

Una semana con calor y algunas lluvias se espera en Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la vez que indicó que las temperaturas máximas volverán a superar los 30º, por lo que desaparecerán los días frescos y volverán las jornadas sofocantes, un clima más cercano al verano.

Algunas lluvias previstas para el jueves traerán algo de alivio, pero será pasajero y los termómetros marcarán nuevamente más de 30º.

Clima. El verano da una tregua al calor agobiante que sufrió el AMBA la semana pasada

Después de un lunes caluroso (el más sofocante de toda la semana) donde las marcas térmicas llegaron a los 36º, para el martes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre los 21º y los 31º.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste rotando al norte, con una temperatura mínima de 21º y una máxima de 32º. Para el jueves se prevén chaparrones y tormentas aisladas, vientos del noroeste y las marcas térmicas irán de los 22º a los 30º.

Por su lado, para el viernes se anuncia cielo parcial a ligeramente nublado, vientos del sur cambiando al sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 16º y los 28º.

El clima del próximo finde

En tanto, el sábado se espera cielo algo nublado y vientos del noreste rotando al este, con una temperatura mínima de 20º y una máxima de 33º.

Además, para el domingo se anuncia un cielo parcialmente nublado con vientos del noroeste rotando al noreste con marcas térmicas que irán de los 21º a los 28º.