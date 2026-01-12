lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026
Día por día.

Volvió el calor con todo, pero ¿cómo sigue el clima esta semana?

Después de un lunes con 36º, el pronóstico anuncia que seguirá el calor, pero más moderado. El jueves llega un alivio que dura poco.

El calor sigue toda la semana, con un breve descanso.

Algunas lluvias previstas para el jueves traerán algo de alivio, pero será pasajero y los termómetros marcarán nuevamente más de 30º.

El verano da una tregua esta semana según el pronóstico.
Clima.

El verano da una tregua al calor agobiante que sufrió el AMBA la semana pasada
Fuerte preocupación por la gripe H3N2. 
Preocupación.

¿Colapsa el sistema? Advierten un aumento "nunca visto" de gripe H3N2

Después de un lunes caluroso (el más sofocante de toda la semana) donde las marcas térmicas llegaron a los 36º, para el martes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre los 21º y los 31º.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste rotando al norte, con una temperatura mínima de 21º y una máxima de 32º. Para el jueves se prevén chaparrones y tormentas aisladas, vientos del noroeste y las marcas térmicas irán de los 22º a los 30º.

Por su lado, para el viernes se anuncia cielo parcial a ligeramente nublado, vientos del sur cambiando al sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 16º y los 28º.

El clima del próximo finde

En tanto, el sábado se espera cielo algo nublado y vientos del noreste rotando al este, con una temperatura mínima de 20º y una máxima de 33º.

Además, para el domingo se anuncia un cielo parcialmente nublado con vientos del noroeste rotando al noreste con marcas térmicas que irán de los 21º a los 28º.

