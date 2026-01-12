Volvió el calor con todo, pero ¿cómo sigue el clima esta semana?

Una semana con calor y algunas lluvias se espera en Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la vez que indicó que las temperaturas máximas volverán a superar los 30º, por lo que desaparecerán los días frescos y volverán las jornadas sofocantes, un clima más cercano al verano.
Algunas lluvias previstas para el jueves traerán algo de alivio, pero será pasajero y los termómetros marcarán nuevamente más de 30º.
Después de un lunes caluroso (el más sofocante de toda la semana) donde las marcas térmicas llegaron a los 36º, para el martes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, con temperaturas que se ubicarán entre los 21º y los 31º.
Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste rotando al norte, con una temperatura mínima de 21º y una máxima de 32º. Para el jueves se prevén chaparrones y tormentas aisladas, vientos del noroeste y las marcas térmicas irán de los 22º a los 30º.
Por su lado, para el viernes se anuncia cielo parcial a ligeramente nublado, vientos del sur cambiando al sudeste y los termómetros se ubicarán entre los 16º y los 28º.
El clima del próximo finde
En tanto, el sábado se espera cielo algo nublado y vientos del noreste rotando al este, con una temperatura mínima de 20º y una máxima de 33º.
Además, para el domingo se anuncia un cielo parcialmente nublado con vientos del noroeste rotando al noreste con marcas térmicas que irán de los 21º a los 28º.