Año nuevo a oscuras: más de 7 mil usuarios siguen sin luz en el AMBA

Más de 7 mil usuarios siguen sin luz en el AMBA en Año Nuevo.

Más de 7 mil usuarios hay sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) a pesar de que bajó de manera drástica la temperatura a comparación de lo ocurrido el martes y miércoles donde las máximas superaron los 39 grados en Año Nuevo .

Con una temperatura que alcanzará los 30 grados, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE ) informó que en lo que va del 1° de enero de 2026 hay más de 7 mil clientes de Edenor y Edesur que no tienen energía eléctrica.

Los más afectados son los de la compañía de Edesur, que desde los primeros minutos del 31 de diciembre fueron damnificados por un problema en la Subestación Bosques que provocó que casi un millón de usuarios no tengan luz.

Aunque el suministro se fue restableciendo a lo largo de la jornada, hubo muchos clientes que perdieron comida o electrodomésticos, según supo la agencia NA.

Aunque se esperan varios días sin temperaturas extremas, las autoridades solicitan la ayuda de los usuarios para evitar masivos cortes de luz para el verano.

En medio de los constantes cortes de luz que se sufren en el AMBA en medio de este calor extremo que hoy razará los 40 grados, el Gobierno nacional confirmó los cuadros tarifarios de luz que empezarán a regir en enero, con un aumento del 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur.

El incremento en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas trasladarán a los usuarios en el primer mes del 2026 se formalizó mediante las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.