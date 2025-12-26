Vecinos de Lomas de Zamora retuvieron un móvil de Edesur: "Estamos cansados".

Es que la bronca de la gente se incrementó luego de tantos meses sin un servicio eficiente y de pasar Noche Buena y Navidad sin luz.
"En diciembre nos cortaron la luz prácticamente todos los días. También el 24 y 25 estuvimos sin luz. La restablecieron ayer a las 16 y hoy la volvieron a cortar", expresó una vecina y continuó narrando: "Hoy fuimos a la calle Portela de donde salen las cuadrillas de Edesur y hablamos con el supervisor. A la hora que regresamos de ahí, nos volvieron a cortar. Es indignante"
Se trata de varias cuadras de distintas calles (Garibaldi, Pringles y Pedroni, entre otras) a unas cinco cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen afectadas por los reiterados cortes.