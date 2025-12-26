Vecinos de Lomas de Zamora retuvieron un móvil de Edesur: "Estamos cansados".

Más de 50 vecinos de Lomas de Zamora que vienen siendo afectados desde junio por distintos cortes de luz retuvieron en las últimas horas un móvil de la empresa de Edesur como forma de protesta. Intervino la Policía que permanece allí a la espera de una resolución del conflicto. Los vecinos no cedieron hasta que la luz regresó a alrededor de las 15.

La situación en el centro de Lomas de Zamora El móvil de Edesur fue retenido en la calle Pedroni al 1200 durante este mediodía. Según trascendió, se les desinflaron las ruedas y le rompieron una ventana.

Edesur. Vecinos de Lomas de Zamora retuvieron un móvil de Edesur: "Estamos cansados". Bronca con Edesur Es que la bronca de la gente se incrementó luego de tantos meses sin un servicio eficiente y de pasar Noche Buena y Navidad sin luz.

"En diciembre nos cortaron la luz prácticamente todos los días. También el 24 y 25 estuvimos sin luz. La restablecieron ayer a las 16 y hoy la volvieron a cortar", expresó una vecina y continuó narrando: "Hoy fuimos a la calle Portela de donde salen las cuadrillas de Edesur y hablamos con el supervisor. A la hora que regresamos de ahí, nos volvieron a cortar. Es indignante"

Se trata de varias cuadras de distintas calles (Garibaldi, Pringles y Pedroni, entre otras) a unas cinco cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen afectadas por los reiterados cortes.

