viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
Desbordados.

Vecinos de Lomas de Zamora retuvieron un móvil de Edesur: "Estamos cansados"

El móvil de Edesur fue retenido en la calle Pedroni al 1200. Más de 50 hogares de Lomas de Zamora estuvieron casi todo diciembre sin luz.

Bronca con Edesur.
La situación en el centro de Lomas de Zamora

El móvil de Edesur fue retenido en la calle Pedroni al 1200 durante este mediodía. Según trascendió, se les desinflaron las ruedas y le rompieron una ventana.

La térmica llegó a 42º este jueves y la ola de calor seguirá hasta mañana.
Un jueves muy complicado

Otro día con cortes de luz y calor sofocante en Lomas
Las personas perjudicadas estuvieron sin luz durante muchas horas.
TERRIBLE

El otro drama del temporal: vecinos de Lomas con constantes cortes de luz
Edesur.
Bronca con Edesur

Es que la bronca de la gente se incrementó luego de tantos meses sin un servicio eficiente y de pasar Noche Buena y Navidad sin luz.

"En diciembre nos cortaron la luz prácticamente todos los días. También el 24 y 25 estuvimos sin luz. La restablecieron ayer a las 16 y hoy la volvieron a cortar", expresó una vecina y continuó narrando: "Hoy fuimos a la calle Portela de donde salen las cuadrillas de Edesur y hablamos con el supervisor. A la hora que regresamos de ahí, nos volvieron a cortar. Es indignante"

Se trata de varias cuadras de distintas calles (Garibaldi, Pringles y Pedroni, entre otras) a unas cinco cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen afectadas por los reiterados cortes.

Un hombre abandonó a un perro a horas de los festejos de Navidad.
Video.

