sábado 13 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Tenso operativo.

Atacaron a piedrazos a la Policía en Temperley durante la detención de un delincuente

El ladrón había asaltado a una jubilada en Banfield. Con una tremenda agresión, quisieron evitar que se lo llevaran detenido en el barrio San José de Temperley.

El momento de la detención en San José, Temperley.

El momento de la detención en San José, Temperley.

Un delincuente que le había robado la cartera a una mujer en Banfield fue detenido tras un tenso operativo en el barrio San José de Temperley. Un grupo de vecinos le arrojó piedras a la Policía durante la detención.

Todo empezó cuando el ladrón interceptó a la víctima, una señora de 74 años, en el cruce de las calles Vespucio y Armesti, en el límite de Banfield y Temperley. Le arrebató la cartera en forma violenta y escapó corriendo por las calles del barrio.

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Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que recorrían la zona observaron la situación y empezaron a perseguir al delincuente. Lo siguieron por varias cuadras, hasta que lo vieron entrar a un pasillo ubicado en la zona de Armesti y El Tala, en el barrio San José. En ese momento, todo se complicó.

piedrazos
La Policía fue atacada a piedrazos en Temperley.

La Policía fue atacada a piedrazos en Temperley.

Terrible agresión a la Policía en Temperley

El sujeto quería ocultarse en una casa del asentamiento instalado en la zona, pero los policías pudieron atraparlo y reducirlo. Sin embargo, no contaban con que la gente del barrio saliera a defender al ladrón.

Un grupo de personas empezó a arrojarles piedras a los agentes y a los patrulleros, buscando evitar la detención del delincuente. Los móviles terminaron con importantes daños y roturas, pero la Policía logró llevarse al sujeto.

detenido
El detenido fue llevado a la Comisaría de Villa Galicia.

El detenido fue llevado a la Comisaría de Villa Galicia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 8ª de Villa Galicia. La Policía pudo recuperar las pertenencias robadas a la señora en Banfield.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “robo y daños agravados”. Además del robo, se investigará quiénes fueron los responsables de la violenta agresión a la Policía.

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