Atacaron a piedrazos a la Policía en Temperley durante la detención de un delincuente

Un delincuente que le había robado la cartera a una mujer en Banfield fue detenido tras un tenso operativo en el barrio San José de Temperley . Un grupo de vecinos le arrojó piedras a la Policía durante la detención.

Todo empezó cuando el ladrón interceptó a la víctima, una señora de 74 años, en el cruce de las calles Vespucio y Armesti , en el límite de Banfield y Temperley. Le arrebató la cartera en forma violenta y escapó corriendo por las calles del barrio.

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Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que recorrían la zona observaron la situación y empezaron a perseguir al delincuente. Lo siguieron por varias cuadras, hasta que lo vieron entrar a un pasillo ubicado en la zona de Armesti y El Tala , en el barrio San José. En ese momento, todo se complicó.

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El sujeto quería ocultarse en una casa del asentamiento instalado en la zona, pero los policías pudieron atraparlo y reducirlo. Sin embargo, no contaban con que la gente del barrio saliera a defender al ladrón.

Un grupo de personas empezó a arrojarles piedras a los agentes y a los patrulleros, buscando evitar la detención del delincuente. Los móviles terminaron con importantes daños y roturas, pero la Policía logró llevarse al sujeto.

detenido El detenido fue llevado a la Comisaría de Villa Galicia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 8ª de Villa Galicia. La Policía pudo recuperar las pertenencias robadas a la señora en Banfield.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “robo y daños agravados”. Además del robo, se investigará quiénes fueron los responsables de la violenta agresión a la Policía.