Atacaron a piedrazos a la Policía en Temperley durante la detención de un delincuente

Un delincuente que le había robado la cartera a una mujer en Banfield fue detenido tras un tenso operativo en el barrio San José de Temperley. Un grupo de vecinos le arrojó piedras a la Policía durante la detención.
El ladrón había asaltado a una jubilada en Banfield. Con una tremenda agresión, quisieron evitar que se lo llevaran detenido en el barrio San José de Temperley.
Un delincuente que le había robado la cartera a una mujer en Banfield fue detenido tras un tenso operativo en el barrio San José de Temperley. Un grupo de vecinos le arrojó piedras a la Policía durante la detención.
Todo empezó cuando el ladrón interceptó a la víctima, una señora de 74 años, en el cruce de las calles Vespucio y Armesti, en el límite de Banfield y Temperley. Le arrebató la cartera en forma violenta y escapó corriendo por las calles del barrio.
Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora que recorrían la zona observaron la situación y empezaron a perseguir al delincuente. Lo siguieron por varias cuadras, hasta que lo vieron entrar a un pasillo ubicado en la zona de Armesti y El Tala, en el barrio San José. En ese momento, todo se complicó.
El sujeto quería ocultarse en una casa del asentamiento instalado en la zona, pero los policías pudieron atraparlo y reducirlo. Sin embargo, no contaban con que la gente del barrio saliera a defender al ladrón.
Un grupo de personas empezó a arrojarles piedras a los agentes y a los patrulleros, buscando evitar la detención del delincuente. Los móviles terminaron con importantes daños y roturas, pero la Policía logró llevarse al sujeto.
El detenido fue trasladado a la Comisaría 8ª de Villa Galicia. La Policía pudo recuperar las pertenencias robadas a la señora en Banfield.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Lomas de Zamora, que caratuló el caso como “robo y daños agravados”. Además del robo, se investigará quiénes fueron los responsables de la violenta agresión a la Policía.