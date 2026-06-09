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9 de junio de 2026
Santa Fe.

Una pareja de Lomas de Zamora y Lanús, detenida por robar ruedas en un estacionamiento

Los sorprendieron en pleno robo durante un evento. Ambos eran de zona Sur: ella de Lomas y él, de Lanús.

El momento de la detención de la pareja.

El momento de la detención de la pareja.

Una pareja oriunda de Lomas de Zamora y Lanús fue detenida en la provincia de Santa Fe, luego de que los sorprendieran robando pertenencias de una camioneta. Habían sacado la rueda de auxilio.

Todo ocurrió en el predio de Agroactiva, la famosa exposición agroindustrial. El evento se realizó en la localidad santafesina de Armstrong. La seguridad del lugar observó a una Peugeot Partner blanca circulando de manera sospechosa en el estacionamiento.

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Los uniformados se acercaron para identificar a los ocupantes del vehículo y revisar lo que llevaban. Era una pareja oriunda de la zona sur del Conurbano bonaerense. No tardaron en notar que estaban robando en el lugar.

Detenidos por robo

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Ella era de Lomas y él, de Lanús. Los detuvieron por robar una rueda.

Ella era de Lomas y él, de Lanús. Los detuvieron por robar una rueda.

La Policía abrió el baúl y encontró una rueda oculta bajo una manta. También había pinzas de grandes dimensiones, una llave tipo manivela, algunas herramientas y el sistema de sujeción de una rueda auxiliar con la linga cortada.

Como si fuera poco, el personal policial observó que había una Ford Ranger dentro del predio a la cual le faltaba una rueda y tenía el sistema de sujeción dañado. Quedaba claro que la pareja había sido responsable del robo.

Ante esta situación, los dos terminaron detenidos. Según fuentes policiales, fueron identificados como Juan G., de 32 años y domiciliado en Lanús, y Juliana T., de 23 años y oriunda de Lomas de Zamora.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 3ª de Armstrong, donde quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

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