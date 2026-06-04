Cayó una banda que operaba en zona Sur: vendían piezas de autos robados en las redes sociales

Efectivos de la Policía Federal desarticularon a la banda.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una banda dedicada al desguace de autos robados y a la venta de sus piezas en el mercado negro online, a través de redes sociales.

El operativo fue llevado a cabo en Monte Grande, donde los uniformados detuvieron a ocho personas luego de una investigación que empezó en octubre de 2025. Uno de ellos tenía un pedido de captura activo desde 2018 por portación ilegal de arma de fuego.

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De acuerdo al parte oficial del caso, las autopartes se ofrecían a precios muy por debajo del mercado, lo que encendió las alarmas de las autoridades. Los investigadores rastrearon las publicaciones en redes y realizaron un análisis de píxeles de las imágenes de las autopartes para ubicar al sospechoso principal en una vivienda de Monte Grande. Finalmente, fueron descubiertos con drones y análisis de píxeles.

Luego confirmaron la existencia de un segundo inmueble usado exclusivamente como búnker de acopio, mediante vigilancias encubiertas y drones. Con esa evidencia, el Juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora ordenó los allanamientos simultáneos en dos propiedades de las calles Ángela González De Barbier y Duclout.

Auto partes El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina.

El botín en poder de la banda

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron piezas valuadas en aproximadamente $8 millones, entre ellas carrocerías de camionetas con pedido de secuestro activo, un cuadro de motocicleta con el número de serie limado y distintas herramientas utilizadas para el desarme de vehículos, como amoladoras, sopletes y elementos de corte.

Además, encontraron una escopeta casera calibre 12/70 que quedó incautada a disposición de la Justicia, al igual que el resto de los elementos.

Los ocho detenidos quedaron imputados por encubrimiento agravado con ánimo de lucro e infracción a la Ley 25.761 de desarmado de automotores. La causa quedó a disposición del juez Javier Leandro Maffucci Moore.