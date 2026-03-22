Con allanamientos en Banfield, cayeron tres sospechosos de un ataque de la mafia china

Detuvieron a tres acusados de participar de un ataque de la mafia china en un supermercado de Merlo . Hubo allanamientos en Banfield y otras localidades del Conurbano bonaerense.

Todo ocurrió a fines de enero en un supermercado de la localidad de Pontevedra. Dos hombres llegaron en una moto y uno de ellos bajó para entrar al local. El sujeto se dirigió directamente a la caja, sacó un arma y le disparó al dueño, de nacionalidad china .

Homicidio. Es de Temperley y lo detuvieron por el crimen de un almacenero en Almirante Brown

La víctima llegó a agacharse para protegerse y recibió un balazo en el brazo. El atacante salió corriendo y escapó en la moto junto a su cómplice, mientras los clientes asistieron al comerciante. Toda la secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad.

La investigación del caso quedó a cargo de la Dirección de Enlace Interpol de la Policía Bonaerense. Por las características del ataque, la sospecha fue que se trató de un ataque de la mafia china. Gracias a las cámaras, pudieron identificar el recorrido de la moto Honda XR300 en la que se movilizaba el agresor y un Renault 11 que funcionó como apoyo.

Una pista en Banfield

detenido Hubo allanamientos en Banfield, La Matanza y Morón.

Se determinó que el autor del disparo viajaba en el auto y luego pasó a la moto para llegar al supermercado. Con toda la información obtenida, se identificó un domicilio en Lomas de Zamora, más precisamente en Banfield, y otros tres en La Matanza, vinculados a los agresores.

Fue así como se realizaron allanamientos en esos objetivos y se detuvo a un hombre y una mujer vinculados a los vehículos utilizados en el ataque. Se sospecha que habrían colaborado en el plan.

Finalmente, en las últimas horas cayó el autor material del disparo, quien había estado prófugo durante casi dos meses. Lo encontraron cuando estaba por entrar a un supermercado en Morón.

Los tres detenidos quedaron imputados por “homicidio agravado por promesa remuneratoria y uso de arma en grado de tentativa en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.