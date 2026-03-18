miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Homicidio.

Es de Temperley y lo detuvieron por el crimen de un almacenero en Almirante Brown

Un comerciante fue asesinado en San José y la DDI de Lomas de Zamora arrestó a dos sospechosos. Uno de ellos es de Temperley y había estado preso.

Una cámara de seguridad captó el momento del crimen.

Una cámara de seguridad captó el momento del crimen.

Tras una investigación de la DDI de Lomas de Zamora, detuvieron a un hombre domiciliado en Temperley acusado de participar en el homicidio de un almacenero en la localidad de San José, partido de Almirante Brown. También atraparon a su cómplice.

El crimen ocurrió el domingo pasado en un negocio ubicado en el cruce de Santa Cruz y Frías, a pocas cuadras del límite con Temperley. Roberto Antonio Peralta, de 77 años, atendía su almacén en horas de la noche, cuando dos ladrones armados ingresaron para asaltarlo.

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Segundos después de entrar, uno de los delincuentes le efectuó tres disparos al almacenero. Enseguida salieron corriendo hacia la esquina, donde los esperaba una camioneta para escapar. Se fueron sin robar nada.

Los vecinos, alertados por el ruido de los disparos, fueron rápidamente a asistir a Roberto. El almacenero terminó siendo traslado al Hospital Oñativia, donde murió a causa de graves heridas en la pelvis y el abdomen.

camioneta

Un sospechoso de Temperley entre los detenidos

La investigación quedó a cargo de la DDI de Lomas de Zamora, que pudo resolver el crimen en menos de 24 horas. Tras analizar las cámaras de seguridad, lograron reconstruir el recorrido de la camioneta de los asesinos: habían circulado por Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En esta última ciudad, la Policía encontró el vehículo abandonado.

Las pericias a la camioneta permitieron identificar algunas huellas dactilares. También se encontró un teléfono celular de los criminales. De esa manera pudieron identificarlos.

Fue así como arrestaron a M.A.C., un hombre domiciliado en la localidad de Temperley, dueño del celular encontrado. Según fuentes judiciales, tenía varios antecedentes penales por distintos robos a mano armada y por infracción a la Ley 23.737 (drogas). Además, había estado preso hasta octubre de 2021.

detenidos
Los dos detenidos por el crimen. Uno de ellos es de Temperley.

Los dos detenidos por el crimen. Uno de ellos es de Temperley.

El otro detenido fue A.E.R., quien fue arrestado en La Plata y señalado como autor material del disparo.

El vecino de Temperley y su cómplice quedaron imputados por “homicidio”, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 descentralizada de Almirante Brown.

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