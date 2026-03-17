martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Sigue impune.

Crimen de Miqueas Arizpe: a casi un mes, los asesinos están identíficados, pero siguen prófugos

La víctima fue atacada en patota en Villa Centenario. Los asesinos escaparon y están prófugos desde entonces, a pesar de fueron identificados.

Miqueas Arizpe, momentos antes del crimen.

Miqueas Arizpe, momentos antes del crimen.

A casi un mes del crimen de Miqueas Arizpe, el hombre atacado en patota en Villa Centenario en el marco de una supuesta venganza, la investigación sigue con los asesinos prófugos, a pesar de que ya fueron identificados y serían intensamente buscados por la Policía.

Los autores del hecho ocurrido el 23 de febrero pasado serían dos hermanos, que además habrían contado con la colaboración de un tercer implicado que los ayudó a escapar en un auto estacionado a pocos metros del lugar del asesinato, ubicado en Virgen de Itatí, casi esquina Cosquín.

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De acuerdo a la reconstrucción del caso, el cómplice espero a los asesinos para luego fugarse a toda velocidad del escenario del homicidio, cometido a plena luz del día, y ante la presencia de testigos.

La causa se encuentra en manos de la UFI 19 de Lomas de Zamora, que ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, que registraron la fuga de los acusados.

Miqueas
Miqueas Alexis Arizpe, asesinado en Villa Centenario.

Miqueas Alexis Arizpe, asesinado en Villa Centenario.

El crimen de Miqueas Arizpe

Fuentes del caso indicaron que los investigadores lograron reconstruir la secuencia del ataque a partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad. Ese trabajo permitió identificar a los presuntos agresores, sobre quienes pesa un pedido de captura vigente. No obstante, hasta el momento no se logró concretar su detención.

El asesinato de Arizpe, de 31 años, generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes reclaman justicia y la pronta detención de los responsables. En ese contexto, allegados a la víctima reiteraron el pedido para que cualquier persona que tenga información relevante la aporte a las autoridades.

Según declararon los testigos, los asesinos primero le pegaron a la víctima con una silla, para luego herirlo de arma blanca de forma mortal en la axila, que le afectó una arteria vital, provocándole una hemorragia que resultó fatal.

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