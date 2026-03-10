Caso hermanos Oviedo: citaron a la "instigadora" del doble crimen en Fiorito para ser acusada formalmente

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo , víctimas del incendio en Villa Fiorito .

La mujer considerada "instigadora" del doble crimen de Jorge y Benjamín Oviedo , los hermanos asesinados durante un incendio en Villa Fiorito , fue citada a una audiencia en la que sería acusada formalmente en la investigación por el hecho ocurrido en septiembre de 2025.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que, por ahora, la causa cuenta con dos imputados. Sin embargo, la sospechosa se deberá presentar el próximo 17 de marzo en la UFI 6 de Lomas de Zamora , que investiga el caso de los hermanos Oviedo.

Semanas atrás, Mariana González , la madre de las víctimas, insistió en la presunta participación de la mujer que habría sido la "instigadora" del doble asesinato .

Según aseguró a este medio "ella organizó todo". Aseguró incliso que "en los vídeos se ve que ella entra a la casa y tira las bomba Molotov".

Además, Mariana había asegurado que sufrían hostigamiento por redes sociales. "Hacen Facebook truchos para comentar las publicaciones que hacemos de pedido de justicia, pero nosotros sabemos que son ellos", explicó a este medio.

Hermanos Oviedo Los hermanos Oviedo, las víctimas del doble crimen en Fiorito.

El caso de los hermanos Oviedo

Jorge, de 30 años, y Benjamín, de 13, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre pasado en Fiorito. "Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas.

En los videos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

El caso es investigado por la UFI 6 de Lomas de Zamora, y cuenta con un hombre detenido, que ya tiene prisión preventiva. Sin embargo, la familia damnificada sostiene que el fuego habría sido provocado por más personas que "siguen libres".