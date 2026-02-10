Incendio en Villa Centenario: importantes pérdidas y una mujer hospitalizada

Un feroz incendio provocó importantes daños y pérdidas en una casa de la localidad de Villa Centenario . Una mujer tuvo que ser hospitalizada.

El terrible episodio ocurrió este martes en una vivienda ubicada sobre la calle Virgen de Itatí al 100 , entre Conesa y Darwin . Según pudo averiguar La Unión, en el lugar vivían dos adultos y cuatro menores de edad.

Fuego. Pánico en el Cruce Lomas por el incendio de un colectivo de la línea 406

Devastador. Incendio y derrumbe en Budge: cómo se provocó el fuego

Aparentemente, el incendio comenzó en una de las habitaciones de la casa, posiblemente por un cortocircuito. El fuego se expandió con mucha rapidez por los distintos ambientes de la casa.

Tras el pedido de ayuda, se acercaron al lugar los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas .

Pérdidas totales por el incendio

incendio Defensa Civil en la vivienda tras el incendio.

Una vez controladas las llamas, la escena que quedó fue devastadora. Las llamas afectaron varios muebles de la casa, consumieron gran parte de la ropa de la familia y provocaron daños en la estructura. Además, se desprendieron algunos ladrillos que sostenían un techo de chapa.

El personal de Defensa Civil colocó un perímetro en un pasillo por donde circulan distintas personas de viviendas linderas. Solicitaron la intervención del área de Obras Particulares para evaluar si existe peligro de derrumbe.

Durante el operativo, Emergencias Lomas trasladó a una mujer mayor de edad, según informaron fuentes oficiales a este medio.