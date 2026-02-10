martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026
Incendio en Villa Centenario: importantes pérdidas y una mujer hospitalizada

Ocurrió en Virgen de Itatí al 100. Bomberos, Defensa Civil y Emergencias Lomas intervinieron en el lugar del incendio.

La casa quedó destruida tras el incendio.

La casa quedó destruida tras el incendio.

Un feroz incendio provocó importantes daños y pérdidas en una casa de la localidad de Villa Centenario. Una mujer tuvo que ser hospitalizada.

El terrible episodio ocurrió este martes en una vivienda ubicada sobre la calle Virgen de Itatí al 100, entre Conesa y Darwin. Según pudo averiguar La Unión, en el lugar vivían dos adultos y cuatro menores de edad.

Los bomberos de Lomas asistieron con una dotación para apagar el incendio.
Aparentemente, el incendio comenzó en una de las habitaciones de la casa, posiblemente por un cortocircuito. El fuego se expandió con mucha rapidez por los distintos ambientes de la casa.

Pérdidas totales por el incendio

Defensa Civil en la vivienda tras el incendio.

Una vez controladas las llamas, la escena que quedó fue devastadora. Las llamas afectaron varios muebles de la casa, consumieron gran parte de la ropa de la familia y provocaron daños en la estructura. Además, se desprendieron algunos ladrillos que sostenían un techo de chapa.

El personal de Defensa Civil colocó un perímetro en un pasillo por donde circulan distintas personas de viviendas linderas. Solicitaron la intervención del área de Obras Particulares para evaluar si existe peligro de derrumbe.

Durante el operativo, Emergencias Lomas trasladó a una mujer mayor de edad, según informaron fuentes oficiales a este medio.

