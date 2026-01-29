Incendio y derrumbe en Ingeniero Budge: el fuego habría sido provocado por un espiral prendido

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron intensamente para sofocar las llamas de un incendio ocurrido durante la madrugada de este jueves en el interior de una precaria vivienda de Ingeniero Budge que se desplomó y terminó en escombros.

Fuentes oficiales precisaron a La Unión que el fuego se habría originado por un espiral prendido dentro de la casa construida de maderas y chapas, que terminó derrumbada por el devastador siniestro.

Según detallaron a este medio, al momento del arribo de los bomberos, que asistieron con una dotación a cargo del cabo Pablo Fernández , los habitantes del domicilio ubicado en Bariloche y Bragado no se encontraban en el lugar, aunque luego se hicieron presentes.

"Se procedió a retirar las chapas y extinguir parte de la tirantería y materiales que se encontraban dentro de la casa", informaron desde el cuartel de Bomberos lomense.

Mientras trabajaban para sofocar el incendio en el derrumbe, la dueña de la propiedad manifestó que "dejó un espiral prendido" que pudo haber provocado el foco ígneo.

Derrumbe por un incendio en Parque Barón

La noche del 31 de diciembre pasado, una familia de Parque Barón sufrió un devastador incendio ocurrido a pocos minutos del brindis de Año Nuevo, provocado por los constantes cortes de luz que afectaron a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La principal hipótesis de los Bomberos Voluntarios que trabajaron en el lugar y realizaron el informe del hecho, es que el siniestro ocurrió por cortocircuito ocasionado por los reiterados cortes del suministro eléctrico en un breve lapso de tiempo.

Todo ocurrió sobre la calle Intendente Tavano (Ex Virgilio) al 700, donde las llamas destruyeron casi todo a su paso y prácticamente no quedó ni la estructura, según explicó la testigo a este medio. "Se derrumbó casi todo, y quedó solo el frente de la casa, que en cualquier momento se cae", señaló la sobrina de la víctima a La Unión.