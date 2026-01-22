¿Qué medida tomó el Gobierno de Javier Milei ante el incendio en Chubut?

Un mes después del comienzo del incendio forestal en Chubut, que tuvo varios focos, las alarmas volvieron a encenderse en la Patagonia tras la reavivada de llamas en sitios que se consideraban contenidos. Con un magro presupuesto, el Gobierno apenas envió un conjunto de brigadistas y el terror entre los pobladores crece.

Los fuertes vientos y las altas temperaturas fueron factores decisivos para que se reanuden los focos ígneos en lugares donde ya había sido extinto, contribuyendo a que el fuego volviera a activarse y generara mayor preocupación en la región.

La semana pasada, en la zona de Puerto Patriada, se había comenzado una etapa de enfriamiento; pero a raíz del viento y las altas temperaturas, el fuego se reinició y la situación allí volvió a ser alarmante. En Bahía Las Percas se había trazado una línea de defensa, que según parece habría sido superada en las últimas horas.

Dos semanas atrás, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se enviaron 295 brigadistas, que corresponden a 128 de Parques Nacionales, 104 de la Agencia Federal de Emergencias y 63 que fueron enviados por la Provincia de Córdoba, además, de incluir 15 medios aéreos. Sin embargo esto sería totalmente insuficiente.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) admitió que la situación era compleja. Aunque confirmaron que solo en la zona de Puerto Patriada hay 14.770 hectáreas consumidas, se estima que en todo el territorio afectado la cifra ascendería hasta 30.000.

En julio de 2025, el Gobierno de Milei disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025. “El mecanismo permitía contar con financiamiento específico, automático y transparente para la prevención y el combate del fuego, a partir de un aporte del sector asegurador”, señalaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Por otro lado, en 2025 se dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego, lo que equivale a casi $20.000 millones “que podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, las instancias de capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, según datos oficiales.

Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2026 proyecta una caída real del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del 68,9% respecto de 2023 y del 71,6% en comparación con 2025.