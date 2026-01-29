Encontraron muerta a Narela, la joven de Banfield que estaba desaparecida en Los Ángeles

Narela Micaela Barreto , la vecina de Banfield que estaba desaparecida desde el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles , Estados Unidos, fue hallada muerta en las últimas horas, según confirmó su padre en las últimas horas, aunque todavía no trascendieron mayores detalles.

La joven vivía en Estados Unidos desde el año 2024, cuando se quedó en ese país para trabajar y poder ayudar económicamente a su familia.

La chica era traductora de inglés, aunque uno de sus últimos trabajos en suelo estadounidense habría sido de mesera, tal como informaron a la prensa desde su entorno.

Una vez que sus seres queridos perdieron el contacto con ella, comenzaron la búsqueda en redes sociales . “ ¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunícate a cualquier hora”, compartieron a través de un flyer.

Argentina desaparecida (2) La joven vecina de Banfield llevaba varios días desaparecida en Estados Unidos.

La palabra del hermano de la joven desaparecida

Santiago Marquez Barreto, su hermano, le comentó a La Unión que la joven estaba "sola" en esta ciudad de California. Narela alquilaba un departamento en el centro de Los Ángeles. Hace dos años que vivía en Estados Unidos y, según contó su entorno, tiene todos los papeles en regla.

La familiar había pedido la colaboración para difundir el caso, y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Incluso mencionaron que entraron en contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para saber si había sido detenida por ellos, pero les indicaron que no fue detenida. También hablaron con la embajada de Argentina en aquel país.