La impactante revelación de la hermana de Ludmila, la chica desaparecida en Villa Fiorito

La búsqueda de Ludmila Barros tiene en vilo a todo Lomas de Zamora . La joven de Villa Fiorito lleva casi una semana desaparecida y en las últimas horas se conoció un dato escalofriante: su hermana intentó llamarla y la escuchó quejándose.

La familia había contado que Ludmila aparecía conectada en Facebook y “En línea” en WhatsApp y que los mensajes le llegaban, pero nunca respondía. Eso los llevó a pensar que alguien le robó el teléfono a la joven. Pero ahora las cosas se pusieron peor.

Mayra, su hermana mayor, intentó llamarla mediante el chat de Facebook. Para su sorpresa, Ludmila atendió, pero no respondía. Sólo lloraba o se quejaba , sin poder decir lo que estaba pasando ni dónde estaba.

“Ayer ella aparece conectada en Facebook. Yo la llamo y me atendió. Fueron 51 segundos y ella sólo se quejaba, no podía ni siquiera hablar, nada. Sólo decía ‘Ahhhh’. Parecía que ella estaba agonizando. Era mi hermana, yo la conozco, era ella. Yo le decía ‘Gorda, ¿dónde estás? Te estamos buscando’ y ella sólo se quejaba”, reveló Mayra entre lágrimas, en una entrevista con Crónica TV.

En la misma línea, dejó en claro cuál es su sospecha: “Yo siento que alguien la tiene, porque ella si se va con sus amigas, siempre se comunica con nosotras”. Además, comentó que en esa llamada se escuchaba “un silencio total” además de los quejidos de Ludmila.

“Yo apenas corto esta llamada, salgo corriendo a la comisaría para pedir si me pueden rastrear el teléfono o aunque sea sus redes sociales. Todavía no hay rastrillaje de su teléfono. Me presenté en la Fiscalía Nº11 para pedirlo”, reprochó Mayra, que pidió celeridad en la investigación.

Sospechan de un ex de la joven desaparecida

mayra

La hermana de Ludmila relató cómo fue el momento en que supieron de la desaparición y la información que tienen hasta el momento: “Ella en su WhatsApp puso un estado con un chico. Fue la última vez que supimos de ella, porque al día siguiente los mensajes no le llegaban. Nosotros nos dirigimos a buscar a este muchacho. Cuando lo encontramos, nos dice que ella se había ido en un DiDi Moto hasta la estación de Lanús y que no supo más nada de ella”.

Por otro lado, Mayra habló sobre una expareja de Ludmila con quien la chica habría mantenido una relación tóxica que incluyó episodios de violencia de género. “Yo me comuniqué con él, me dijo que ella le mandó un mensaje pidiéndole plata y que él la había visto hace tres semanas, que después no la vio más”, explicó.

Sin embargo, hay un dato que levantó las sospechas: el sujeto estaría viviendo en Lanús, el mismo lugar al que supuestamente habría ido Ludmila la última vez que la vieron. “Este muchacho no se encuentra en su domicilio. A la amiga de ella le dijo que él está viviendo en Lanús. Y el otro muchacho nos había dicho que ella se tomó un Didi Moto a la estación de Lanús”, remarcó Mayra con preocupación.