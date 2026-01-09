viernes 09 de enero de 2026
Apareció.

Encontraron al vecino de Budge desaparecido tras ser atropellado: está internado en grave estado en Quilmes

El hombre que estaba desaparecido desde el 25 de diciembre pasado, fue encontrado en un hospital de Quilmes. La sobrina de la víctima confirmó la novedad.

Enrique Martínez, el vecino de Budge que estaba desaparecido.

En las últimas horas, el vecino fue encontrado internado en el área de terapia intensiva del Hospital Z.G.A. Dr. Isidoro Iriarte, en Quilmes, donde recibe atención médica.

violento choque entre dos autos en pleno centro de banfield
Accidente.

Violento choque entre dos autos en pleno centro de Banfield
La Policía en el lugar del accidente, en Temperley.
Imprudencia.

Fuerte choque entre dos motos en Temperley: un conductor iba haciendo zigzag

La novedad fue confirmada a La Unión por Claudia Martínez, sobrina de la víctima, quien agradeció la colaboración de los vecinos para difundir la búsqueda de su tío, cuyo paradero era un misterio desde que la Navidad pasada salió por sus propios medios del Hospital de Llavallol. Sin embargo, reconoció que "está grave", aunque no saben más detalles al respecto.

"Mi tío salió a comprar con un amigo a la vuelta de mi casa, lo chocaron y el tipo de la moto lo dejó abandonado y se fue", contó la joven sobre el choque que sufrió.

"Creemos que mi tío después del choque perdió la memoria, porque si no, ya debería haber pedido ayuda para volver a casa", advirtió Claudia sobre su teoría, quien remarcó que su tío "no sabe leer ni escribir", advirtió días atrás a este medio.

Desaparecido (1)
El hombre que estaba desaparecido, había sido atropellado el 25 de diciembre pasado.

Lo atropelló una moto en Ingeniero Budge

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, en la intersección de las calles Montiel y Turner. En plena celebración de la Navidad, Martínez había salido a realizar una compra junto a un amigo.

Un video muestra el momento del terrible accidente. Se observa a Enrique con una camiseta de River, caminando junto a su amigo por el medio de la calle. Segundos después, la moto lo atropella desde atrás y tanto el conductor como el vecino de Budge caen al suelo.

En la filmación se ve que los vecinos del barrio se acercaron a asistir a Enrique, quien quedó tirado en el suelo, y también al motociclista, quien logró ponerse de pie. Según relató Claudia Martínez, sobrina del hombre desaparecido, el sujeto que lo atropelló se fugó sin ayudarlo.

Claudia explicó que su tío fue trasladado en ambulancia al Hospital Llavallol, de donde se retiró por decisión propia. "Como había una emergencia que tenían que atender primero, mi tío no quiso esperar y se fue", señaló.

