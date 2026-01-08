jueves 08 de enero de 2026
Quedó filmado.

Desaparecido en Ingeniero Budge: así fue el momento en que lo atropelló una moto

Se conocieron imágenes del accidente que tuvo Enrique Martínez en Budge antes de ir al hospital. Lo siguen buscando por todo Lomas de Zamora.

El momento en que atropellan al vecino desaparecido en Ingeniero Budge.

El momento en que atropellan al vecino desaparecido en Ingeniero Budge.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del 25 de diciembre pasado, en el cruce de las calles Montiel y Turner. En plena celebración de la Navidad, Martínez había salido a comprar con un amigo, cuando fue embestido por una moto a gran velocidad.

En las últimas horas, La Unión pudo acceder a una grabación que muestra el momento del terrible accidente. Se observa a Enrique con una camiseta de River, caminando junto a su amigo por el medio de la calle. Segundos después, la moto lo atropella desde atrás y tanto el conductor como el vecino de Budge caen al suelo.

En la filmación se ve que los vecinos del barrio se acercaron a asistir a Enrique, quien quedó tirado en el suelo, y también al motociclista, quien logró ponerse de pie. Según relató Claudia Martínez, sobrina del hombre desaparecido, el sujeto que lo atropelló se fugó sin ayudarlo.

Desaparecido tras salir del hospital

En diálogo con La Unión, Claudia explicó que su tío fue trasladado en ambulancia al Hospital Llavallol, de donde se retiró por decisión propia, y desde entonces no se sabe nada de él. "Como había una emergencia que tenían que atender primero, mi tío no quiso esperar y se fue", señaló.

Una vez que salió del lugar, su padre lo siguió, pero lo perdió de vista al alejarse una cuadra del edificio ubicado en sobre la calle Doyhenard. Desde ese momento, su paradero pasó a ser un misterio y no hay nada concreto, más allá de algunas versiones que afirman haberlo visto en Rafael Calzada. Lo buscan por todo Lomas de Zamora y alrededores.

"Creemos que mi tío después del choque perdió la memoria, porque si no, ya debería haber pedido ayuda para volver a casa", advirtió Claudia, quien remarcó que su tío "no sabe leer ni escribir".

