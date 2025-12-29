La historia de los médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos por la dictadura militar

"Suki" Ramírez desapareció en marzo de 1978. Era médico pediatra, neonatólogo, trabajaba en varios hospitales y clínicas. En sus ratos libres tenía un centro de atención para niños en un asentamiento en Lomas de Zamora. Aceptó colaborar como médico con Montoneros por si había algún herido de la organización.
Fue secuestrado-desaparecido por la última dictadura cívico-militar el 16 de marzo de 1978, en Temperley. Tenía 35 años de edad.
Mario Aníbal Bardi Buclan, el otro desaparecido por la dictadura militar
Vecino de Temperley, vivía cerca de la estación. Criado en el seno de una familia muy intelectual, eran celebres las discusiones políticas con su padre, médico odontólogo ubicado a la derecha en el espectro político.
Se recibió de médico clínico y trabajó en el Gandulfo y en la Clínica Modelo de Lanús.
Se volcó a la política siendo referente de Juventud Peronista y Montoneros (área de Sanidad) en la zona de Pasco. Intentaron secuestrarlo el 19 de enero de 1977 en Lanús, provincia de Buenos Aires, en la puerta de una clínica, donde tenía una cita, pero alertado de la emboscada y entendiendo que no tenía escapatoria, se metió debajo de un coche y se tomó la pastilla de cianuro.
Los militares intentaron hacerle un lavaje de estómago con el fin de sacarle información, pero no pudieron. Falleció con 28 años, el 19 de enero de 1977, secuestrado por 10 “civiles” armados.