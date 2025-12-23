Estaba preso, murió durante un traslado a Lomas de Zamora y ahora lo sobreseyeron

Sergio Mansilla estaba detenido en Merlo y murió durante un traslado a Lomas de Zamora.

El joven detenido de 26 años que murió durante un traslado desde Merl o hacia Lomas de Zamora fue finalmente sobreseído por la Justicia. Sus familiares sigue pidiendo justicia e insisten en que hubo irregularidades en el operativo.

La víctima fue Sergio Mansilla , quien estaba preso en la Unidad Penal N°60 de Merlo. Según su abogada, el joven debía ser llevado al Departamento de Asesoría Pericial de Lomas de Zamora para afrontar una pericia psicológica el 7 de octubre a las 8:30 de la mañana. Se sabe que salió del penal a las 6, con la custodia correspondiente.

CONFUSO EPISODIO Investigan la muerte de un preso durante su traslado a Lomas de Zamora

Horas después, se enteraron que Sergio había sido ingresado al Hospital Gandulfo por un paro cardíaco . Tras permanecer unos días internado en estado crítico, Mansilla falleció el domingo 19 de octubre. La noticia conmocionó a la familia, que rápidamente difundió el caso y exigió una investigación.

Samanta Pedrozo, abogada de Sergio, informó que la Justicia decidió desestimar los cargos contra Mansilla, quien ahora resulta sobreseído después de su muerte .

“Hoy, luego de dos meses, la causa original que llevó a Sergio a la cárcel se extingue y con esto, nos llega su sobreseimiento. Sergio era inocente, nunca tuvo un juicio para poder demostrarlo porque no lo dejaron llegar ahí”, reprochó la letrada.

Pedrozo sostuvo que “su muerte se produjo en un marco de abandono absoluto por parte de quienes deberían haber garantizado su salud física y mental”. En sintonía, consideró que “el Estado lo detuvo, lo juzgó antes de tiempo y lo abandonó por completo”.

Ahora, la familia irá a fondo para saber las circunstancias reales de la muerte de Sergio. La causa está en manos del Juzgado de Garantías 5 de Lomas de Zamora. “Queremos pruebas, investigación y que este caso no quede impune”, afirmó la abogada.

Denuncia por abandono de persona

sergio mansilla Se desconocen las circunstancias exactas de la muerte de Sergio Mansilla.

La Dra. Pedrozo había advertido varias veces que Sergio necesitaba recibir su medicación en forma regular, por lo cual solicitó que le concedieran el arresto domiciliario para esperar el juicio en su casa. Sin embargo, el Juzgado de Garantías N°4 de Avellaneda-Lanús, a cargo del Dr. Agustín Amatriain, le negó el pedido. También rechazó retirarle las esposas durante la internación.

"La Justicia nunca supo explicarnos lo que sucedió antes de que Sergio entrara en ese estado. Se habla de una descompensación en la unidad de traslado. No lo sabemos con exactitud", se quejó la letrada, y remarcó que "las decisiones que la Justicia tomó con Sergio fueron altamente influyentes en el deterioro de su salud".