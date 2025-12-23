Se cayó cuando subía al tren en Llavallol, se fracturó y ordenan indemnizarla

A 13 años del hecho en Llavallol, la Justicia ordenó indemnizar a la pasajera por la suma de $1.950.000, más intereses y costas.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenó indemnizar a una mujer que sufrió una caída y una fractura en la estación de trenes de Llavallol . Deberán pagarle casi $2 millones.

El hecho ocurrió el 7 de junio de 2012 por la mañana. Una pasajera, que en ese momento tenía 27 años, estaba por subirse a una formación del Tren Roca con destino a Plaza Constitución y, al intentar ingresar, se resbaló en una sustancia aceitosa y cayó al suelo.

La joven recibió atención médica de inmediato y fue llevada a un centro de salud, donde le confirmaron que había sufrido una fractura de tobillo por la aparatosa caída. Tuvieron que inmovilizarle la zona y le ordenaron hacer un tratamiento de kinesiología.

Después del siniestro en Lomas de Zamora , inició una demanda contra la empresa ferroviaria, el Estado nacional y una aseguradora, en concepto de daños y perjuicios. Los denunciados presentaron sus respectivas apelaciones.

La Cámara de Apelaciones revisó los fundamentos de las partes demandadas, que aseguraban que no había ningún elemento que pudiera haber hecho resbalar a la pasajera en Llavallol. Sin embargo, dos testigos respaldaron la versión de la joven.

Por su parte, la víctima pudo acreditar la atención médica que había recibido, el tratamiento que debió seguir y la ausencia a su trabajo debido a la fractura de tobillo. Además, los peritajes demostraron una “incapacidad física residual y permanente” del 14%, más una incapacidad psíquica del 20% asociada a un trastorno por estrés postraumático.

En consecuencia, a 13 años del hecho, la Justicia ordenó indemnizar a la pasajera por la suma de $1.950.000, más intereses y costas.