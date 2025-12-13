sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025
Preocupante.

Tarifas: el 2026 arrancará con aumentos del 4,5% en colectivos y trenes

La suba en los valores del transporte público se aplica de forma automática mes a mes acorde a la inflación. A eso se suma un 2% adicional.

De este modo, se busca establecer un mecanismo automático de actualización que evite los retrasos tarifarios, aunque en la práctica implica subas continuas para los usuarios del transporte urbano.

Esta semana se dio a conocer que durante noviembre la inflación fue de 2,3%, por lo que el aumento en los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 4,3% en diciembre.

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

  • tarifa de 0-3km: $ 688,06
  • tarifa de 3-6km: $ 766,50
  • tarifa de 6-12km: $ 825,55
  • tarifa de 12-27km: $ 884,66
  • Tarifa más de 27km: $ 943,35

Tarifas para colectivos nacionales

  • tarifa de 0-3km: $ 494,83
  • tarifa de 3-6km: $ 551,24
  • tarifa de 6-12km: $ 593,70
  • tarifa de 12-27km: $ 636,21
  • Tarifa más de 27km: $ 678,42

Tarifas para trenes para todos los ramales

  • Sección 1: $ 280
  • Sección 2: $ 360
  • Sección 3: $ 450

