Tarifas: el 2026 arrancará con aumentos del 4,5% en colectivos y trenes.

El mes de enero llegará con nuevos incrementos en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que afectarán tanto a los usuarios de colectivos y trenes. Desde hace tiempo que los ajustes se realizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un 2% adicional respecto a la tarifa anterior.

De este modo, se busca establecer un mecanismo automático de actualización que evite los retrasos tarifarios, aunque en la práctica implica subas continuas para los usuarios del transporte urbano.

Esta semana se dio a conocer que durante noviembre la inflación fue de 2,3%, por lo que el aumento en los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) será de 4,3% en diciembre.

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires tarifa de 0-3km: $ 688,06

tarifa de 3-6km: $ 766,50

tarifa de 6-12km: $ 825,55

tarifa de 12-27km: $ 884,66

Tarifa más de 27km: $ 943,35 Tarifas para colectivos nacionales tarifa de 0-3km: $ 494,83

tarifa de 3-6km: $ 551,24

tarifa de 6-12km: $ 593,70

tarifa de 12-27km: $ 636,21

Tarifa más de 27km: $ 678,42 Tarifas para trenes para todos los ramales Sección 1: $ 280

Sección 2: $ 360

Sección 3: $ 450

