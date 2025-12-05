viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025
Atención.

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no circulan este viernes

Finalmente, la UTA aplicó el paro de colectivos previsto para este viernes y son muchas las líneas que no circulan. El listado completo

Hay paro de colectivos en el AMBA.

Hay paro de colectivos en el AMBA. 

Algunas líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llevaban a cabo una retención de tareas afectando a miles de usuarios y la medida es por el incumplimiento de las empresas en el depósito del 50% restante de los salarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las líneas que realizaban la citada medida son: 22, 101, 119, 153, 159, 172, 219, 242, 244, 253, 298, 300, 317, 320, 321, 324, 372, 383, 390, 461, 462, 464, 500, 501, 502, 504, 506, 507, 508, 570, 583, 584 y 603.

El cese de actividades es parcial, sin que se haya ratificado aún el paro total de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) para este viernes.

La postura de las empresas

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) indicó que el plazo límite para abonar la totalidad de los salarios vencía este jueves a las 18. Pese al incremento del 15% en los subsidios, que la Secretaría de Transporte actualizó mediante la resolución 86 del Boletín Oficial en la estructura de costos del sector, la incertidumbre persistía.

