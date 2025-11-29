Diciembre llega con aumentos de subte, colectivos y peajes

El último mes del año llega con aumentos: este lunes 2 vuelven a aumentar los colectivos porteños, los subtes y peajes de la Ciudad . El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%.

Al tiempo que el mismo aumento se aplicará en la provincia de Buenos Aires, que para el mes entrante le agregó una suba adicional del 10%.

El boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires el costo será de $658. Esta situación hace que existan tres tarifas distintas entre los colectivos del AMBA, ya que los de jurisdicción nacional subieron a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $ 494,83.

En la Ciudad, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, también aumenta el subte , que se va a $1.206 por viaje, a la vez que los peajes de las autopistas porteñas en hora pico para autos saldrán $4.912,67 (en la Perito Moreno y 25 de Mayo), y $2.042,38 en la Illia.

El argumento que repiten las autoridades porteñas es que, con los aumentos programados, se busca “recomponer el atraso de la tarifa” teniendo en cuenta que, en el caso de los colectivos, cubre el 70% de los subsidios. Mientras que, en el subte, el índice, siempre según cifras oficiales, crece al 76,3%.

image Entre los aumentos, en las 30 líneas de colectivos porteñas, el mínimo será de $593,52.

Colectivos porteños

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el gobierno porteño, el mínimo será de $593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros. Luego, entre 3 y 6 el valor será de $659,50.

Los viajes entre 6 y 12 kilómetros tendrán un costo de $710,31, mientras que los recorridos más largos, de 12 a 27 km. saldrán $761,15.

Entre los argumentos de la actualización de tarifas, el Ejecutivo porteño también sostiene que se viene llevando a cabo una “modernización en las más de 1.600 unidades”, que incluye incorporación de validadores multipago, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Además, la Ciudad apuesta a la renovación de la flota y la migración a energías limpias, con incentivos para que las empresas de colectivos sumen unidades a gas o eléctricas.

En este sentido, está vigente una resolución del Boletín Oficial que estipula que, “desde enero de 2027, será obligatorio para las empresas incorporar unidades impulsadas con energías limpias cada vez que den de baja una gasolera”. Según estimaciones oficiales, se espera que para 2026 al menos el 15% de la flota esté compuesta por colectivos eléctricos o a gas, y para 2027 el índice llegará al 30%.

Subte y autopistas

El costo del viaje en subte se va a $1.206. Desde diciembre, al menos un molinete por estación acepta tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, y se fueron incorporando los pagos sin contacto. De acuerdo con datos de Emova, estos pagos ya “representan el 30% de las transacciones”. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes.

En cuanto a los peajes, en hora pico cuestan $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia. En el caso de los peajes, los argumentos de los aumentos sostienen que “se ha encomendado a AUSA la ejecución de un importante plan de obras públicas que se encuentran actualmente en sus etapas iniciales”.

Por ley, el total de la recaudación de peajes se destina en un 10% a subsidiar la tarifa del subte. El 55% se destina obligatoriamente a obras viales, el 5% para la ampliación de la red subterránea, y AUSA solo puede destinar el 40% del resto para gastos operativos y mantenimiento.

El Presupuesto 2026, que se aprobó el viernes por la mañana, estableció que el mecanismo de aumentos de los transportes y las autopistas porteñas se mantendrá como este año: es decir que “habrá ajustes mensuales del 2% más el índice de inflación”.