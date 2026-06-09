Olga presentó a su equipo para la cobertura del Mundial 2026

Olga puso en marcha la cuenta regresiva para el Mundial 2026 con el lanzamiento de un spot que reúne a las figuras que serán parte de su cobertura de la esperada cita que tendrá a la Selección Argentina como una de las protagonistas.

Nati Jota desde Estados Unidos será la encargada de salir a buscar el pulso de la gente. Con la previa de los partidos, los fanáticos, la cobertura y todo el color que hace que un Mundial 2026 sea mucho más que fútbol.

Dale play. Olga presenta un especial con las mamás de los jugadores de la Selección

El mundial no se vive solo, lo vivimos juntos en OLGA La previa, los viajes, las historias y la pasión de millones de argentinos acompañando a la Selección Nati Jota y Gastón Edul desde Estados Unidos La casa TDT desde Estados Unidos GolGana y AZZ Diario Mundial… pic.twitter.com/SS5KsUqdEK

Marti Benza, Nico Ferrero, Cami Jara, Giani Odoguardi y Juli Manzotti inauguran la Casa TDT desde Miami, para hacer realidad el sueño de cualquier grupo de amigos: irse juntos a vivir un Mundial 2026. Desde el martes 16, de lunes a viernes a las 14.30, van a mostrar en vivo todo lo que pase durante el torneo.

Olga, en el Mundial 2026

La alianza entre Olga y AZZ sigue firme en Gol Gana con AZZ. Flavio Azzaro y todo el equipo uniendo fuerzas para revolucionar el streaming deportivo. Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 16.30 y los jueves a las 18.30.

Gastón Edul también se suma con lo que mejor sabe hacer: informar. Será los ojos desde la cancha, con toda la intimidad de la Selección Argentina y lo más relevante de la Copa.

57_Olga_Mundial_@lucismondi Paula Chaves en el equipo de Olga.

Todos los días en Gol Gana junto a Benito, Sangre Xeneize y Sebastián Varela del Río. Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 17.30 y los jueves a las 19.30.

La emoción y sensibilidad tendrán lugar con Madre Argentina, el contenido On Demand a cargo de Paula Chaves que cuenta las historias de las madres de los jugadores de la Selección Argentina.