Olga presentó a su equipo para la cobertura del Mundial 2026

Olga puso en marcha la cuenta regresiva para el Mundial 2026 con el lanzamiento de un spot que reúne a las figuras que serán parte de su cobertura de la esperada cita que tendrá a la Selección Argentina como una de las protagonistas.
Olga anunció a las figuras del staff que seguirán de cerca todo lo que ocurra en el Mundial 2026 y el día a día de la Selección Argentina.
Olga puso en marcha la cuenta regresiva para el Mundial 2026 con el lanzamiento de un spot que reúne a las figuras que serán parte de su cobertura de la esperada cita que tendrá a la Selección Argentina como una de las protagonistas.
Nati Jota desde Estados Unidos será la encargada de salir a buscar el pulso de la gente. Con la previa de los partidos, los fanáticos, la cobertura y todo el color que hace que un Mundial 2026 sea mucho más que fútbol.
Marti Benza, Nico Ferrero, Cami Jara, Giani Odoguardi y Juli Manzotti inauguran la Casa TDT desde Miami, para hacer realidad el sueño de cualquier grupo de amigos: irse juntos a vivir un Mundial 2026. Desde el martes 16, de lunes a viernes a las 14.30, van a mostrar en vivo todo lo que pase durante el torneo.
La alianza entre Olga y AZZ sigue firme en Gol Gana con AZZ. Flavio Azzaro y todo el equipo uniendo fuerzas para revolucionar el streaming deportivo. Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 16.30 y los jueves a las 18.30.
Gastón Edul también se suma con lo que mejor sabe hacer: informar. Será los ojos desde la cancha, con toda la intimidad de la Selección Argentina y lo más relevante de la Copa.
Todos los días en Gol Gana junto a Benito, Sangre Xeneize y Sebastián Varela del Río. Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 17.30 y los jueves a las 19.30.
La emoción y sensibilidad tendrán lugar con Madre Argentina, el contenido On Demand a cargo de Paula Chaves que cuenta las historias de las madres de los jugadores de la Selección Argentina.